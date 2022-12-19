Что такое металлочерепица — характеристики и свойства материала

19-12-2022, 04:27

Технология отделки кровли глиняной черепицей постепенно устаревает. Материал дорогой и хрупкий, требует максимально аккуратного обращения. Но сама по себе черепичная кровля все также остается популярной. Из чего же ее выполняют? На смену керамической черепице, у которой больше недостатков, чем достоинств, пришли современные материалы. Одним из них стала металлочерепица, наиболее долговечная и прочная в своей категории.

Одним из красивых и одновременно долговечных кровельных материалов является металлочерепица Алматы. В зависимости от выбранного вами вида и его характеристики зависит, то как долго она прослужит. В среднем — это от 20 до 50 лет.

Где применяют и в чем особенность

Этот материал уже давно зарекомендовал себя, как один из лучших для кровельного покрытия. Подходит как для частного строительства, так и для общественных зданий. Также его использует для покрытия многоэтажек. Востребована металлочерепица не только для новых построек, но и как реставрирующий материал. Например, широко применяется в ремонте старых крыш, покрытых рубероидом. При этом старое покрытие не убирается, а может выступать в роли гидроизоляции. Большой выбор цветовой гаммы и фактуры позволит подобрать покрытые на любой вкус.

Выбирая металлочерепицу, частники порой теряются — видов много, но какой же из них лучше непрофессионалу определить сложно. На самом деле все намного проще, чем кажется. Все варианты имеют хорошие технические показатели и созданы на высококачественном оборудовании. Отличие только в характеристике и цене. Специалисты рекомендуют выбирать исходя из того, где будет использоваться материал, в каких климатических условиях, насколько агрессивна внешняя среда.

Что важно знать при выборе металлочерепицы в качестве кровельного покрытия

Одно из наиболее слабых мест металлочерепицы — тепло- и шумоизоляция. Металл хорошо проводит тепло и не только не заглушает звуки, а еще и усиливает их. Добиться полностью бесшумной кровли здесь не получится. Несколько улучшить положение можно с помощью акустической мембраны, монтируемой между обрешеткой и самой черепицей.

Другие важны нюансы:

Водонепроницаемость. Металл не пропускает и даже отталкивает влагу. Но 100-процентной защиты от влаги это не дает. Для металлической черепицы обязательны: предварительная укладка гидроизоляции, монтаж листов внахлест и использовать в местах крепления саморезами резиновых прокладок.

Прочность. Средняя нагрузка на металлочерепицу — до 400 кг/м2. Зимой это позволяет при необходимости скидывать снег с кровли.

Электростатичность. Металл способен накапливать заряд, поэтому дом с кровлей из металлочерепицы обязательно требует наличие громоотвода.

Вывод

Таким образом, металлочерепица— хороший вариант для недорогой, но долговечной кровли. Материал не лишен недостатков, но с ними легко справиться с помощью простых мер. К примеру, вопрос звукоизоляции решается с помощью укладки акустической мембраны, а проблем возможных протечек — посредством монтажа слоя гидроизоляции.

Для дома с нежилой мансардой или чердаком применение металлочерепицы — одно из наиболее рациональных решений. Срок службы 50 лет позволяет после укладки забыть о кровельном покрытии на долгое время. Несмотря на изготовление из стали, черепица имеет широкие возможности дизайна. Их обеспечивает внешнее полимерное покрытие, которое может выполняться в разных цветах, матовым или глянцевым, гладким или фактурным. Это позволяет добиться максимальной схожести металлочерепицы с классической глиняной черепицей.