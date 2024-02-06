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Эффективный ремонт отбойных молотков в Казани

Вчера, 19:57

В поиске качественного ремонта отбойных молотков, как пневматических, так и электрических, обратитесь в компанию Технобытсервис. Наш сервисный центр предоставляет профессиональные услуги по обслуживанию и восстановлению строительного электро- и бензоинструмента.

В нашем ассортименте представлены услуги по ремонту и обслуживанию болгарок, перфораторов, дрелей, рубанков, лобзиков и другой строительной техники. Специалисты Технобытсервис подчеркивают важность профессионального обслуживания, особенно когда стоимость инструмента значительна. Ремонт отбойных молотков обходится гораздо дешевле, чем приобретение нового.

Отбойные молотки, подвергаемые экстремальным условиям, обладают прочной конструкцией, спроектированной для выдерживания значительных нагрузок. В электрических отбойных молотках используется двигатель с ротором, статором и питанием через щетки. Замена щеток — это частая и доступная услуга в нашем сервисе.

Кривошипные механизмы, шестерни и поршни также подвержены износу. Эти узлы испытывают наибольшие нагрузки, и, если не поддерживать их своевременным смазыванием, они могут выйти из строя.

Ремонт отбойных молотков с выездом к заказчику

Компания Технобытсервис готова предложить быстрый ремонт отбойных молотков таких брендов, как Макита, Бош, Интерскол, Зубр, будь то электрические или пневматические. Вы можете вызвать специалиста, и выезд с диагностикой предоставляются бесплатно. Просто укажите диспетчеру, что именно не работает в вашем молотке, и мы подберем необходимые детали.

Наши мастера обладают опытом более 10 лет в ремонте бытовой техники. Наличие собственного склада запчастей позволяет нам выполнять работы максимально оперативно. Мы предоставляем гарантию на выполненную работу до 6 месяцев, а на запчасти — до 1 года и более.

В случае серьезных поломок наши курьеры заберут технику и осуществят ремонт отбойного молотка в сервисном центре. Доставка в сервис и обратно предоставляется бесплатно. В наличии у нас имеются запчасти для отбойных молотков любых производителей.

Выберите профессиональный ремонт отбойных молотков от Технобытсервис и обеспечьте долгий срок службы вашего инструмента!

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