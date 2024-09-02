Сбербанк России объявил о рекордных финансовых показателях в первом полугодии 2024 года

2-09-2024, 01:35

Сбербанк России, крупнейший банк страны, опубликовал сегодня свои финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Банк продемонстрировал значительный рост прибыли и активов, что подтверждает его лидерские позиции на финансовом рынке России и укрепляет его роль в экономике страны.

Согласно отчету, чистая прибыль Сбербанка за первые шесть месяцев 2024 года составила 870 миллиардов рублей, что на 20% превышает аналогичный показатель за аналогичный период прошлого года. Объем активов банка также вырос на 15%, достигнув отметки в 45 триллионов рублей. Основными драйверами роста стали увеличение объема кредитного портфеля и рост процентных доходов.

«Мы достигли рекордных показателей, что является результатом устойчивого развития бизнеса, роста клиентской базы и активной цифровизации наших сервисов,» — прокомментировал Герман Греф, председатель правления Сбербанка. «Наша стратегия направлена на дальнейшее укрепление позиций на рынке, расширение продуктовой линейки и повышение уровня удовлетворенности клиентов.»

Сбербанк продолжает активно инвестировать в цифровые технологии, развивая платформы для онлайн-банкинга и мобильных приложений. За первое полугодие число активных пользователей мобильного приложения «СберБанк Онлайн» превысило 100 миллионов, что подтверждает высокий спрос на цифровые услуги банка.

В условиях нестабильной макроэкономической ситуации в стране Сбербанк демонстрирует устойчивость и готовность к дальнейшим вызовам. Банк продолжает расширять сотрудничество с предприятиями малого и среднего бизнеса, предлагая им выгодные условия кредитования и финансовые услуги.

Кроме того, Сбербанк заявил о намерении укрепить свои позиции на международном рынке. В частности, в планах банка — развитие сотрудничества с партнерами в странах СНГ и расширение присутствия на рынке Азии.