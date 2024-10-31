МТС запускает новый безлимитный тариф в Москве

Вчера, 16:25

Компания МТС представила новый тарифный план «Безлимитный тариф Москва МТС», который предлагает пользователям уникальные возможности без ограничений по интернет-трафику, звонкам и сообщениям. Этот тариф нацелен на абонентов Москвы и области, стремящихся оставаться на связи без необходимости контролировать расходы на связь.

Основные особенности тарифа

Тариф разработан с учетом самых востребованных запросов пользователей. Он включает:

Неограниченный интернет — можно использовать мобильный интернет без каких-либо ограничений, что особенно актуально для активных пользователей соцсетей, стриминговых сервисов и других интернет-ресурсов.

— можно использовать мобильный интернет без каких-либо ограничений, что особенно актуально для активных пользователей соцсетей, стриминговых сервисов и других интернет-ресурсов. Безлимитные звонки по России — все звонки на номера МТС по всей России не тарифицируются, а на номера других операторов предоставляется большой пакет минут.

— все звонки на номера МТС по всей России не тарифицируются, а на номера других операторов предоставляется большой пакет минут. Сообщения без ограничений — пользователи могут отправлять неограниченное количество SMS на любые номера в пределах страны.

Выход на новый уровень связи

МТС продолжает расширять свои услуги, обеспечивая высокое качество связи и дополнительные привилегии для пользователей «Безлимитного тарифа Москва МТС». С данным тарифом абоненты смогут без ограничений общаться и использовать мобильный интернет, не переживая о дополнительных тратах.

Как подключить тариф

Подключение нового тарифного плана возможно как через личный кабинет на сайте МТС, так и через приложение «Мой МТС», где пользователи смогут ознакомиться с полными условиями и выбрать наиболее удобный вариант оплаты.

Новый «безлимитный тариф Москва МТС» уже доступен для подключения, и компания ожидает, что он станет популярным среди москвичей, желающих получить свободу общения и доступа в интернет.