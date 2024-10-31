МТС запускает новый безлимитный тариф в Москве

МТС запускает новый безлимитный тариф в МосквеВчера, 16:25
Компания МТС представила новый тарифный план «Безлимитный тариф Москва МТС», который предлагает пользователям уникальные возможности без ограничений по интернет-трафику, звонкам и сообщениям. Этот тариф нацелен на абонентов Москвы и области, стремящихся оставаться на связи без необходимости контролировать расходы на связь.
Основные особенности тарифа
Тариф разработан с учетом самых востребованных запросов пользователей. Он включает:
- Неограниченный интернет — можно использовать мобильный интернет без каких-либо ограничений, что особенно актуально для активных пользователей соцсетей, стриминговых сервисов и других интернет-ресурсов.
- Безлимитные звонки по России — все звонки на номера МТС по всей России не тарифицируются, а на номера других операторов предоставляется большой пакет минут.
- Сообщения без ограничений — пользователи могут отправлять неограниченное количество SMS на любые номера в пределах страны.
Выход на новый уровень связи
МТС продолжает расширять свои услуги, обеспечивая высокое качество связи и дополнительные привилегии для пользователей «Безлимитного тарифа Москва МТС». С данным тарифом абоненты смогут без ограничений общаться и использовать мобильный интернет, не переживая о дополнительных тратах.
Как подключить тариф
Подключение нового тарифного плана возможно как через личный кабинет на сайте МТС, так и через приложение «Мой МТС», где пользователи смогут ознакомиться с полными условиями и выбрать наиболее удобный вариант оплаты.
Новый «безлимитный тариф Москва МТС» уже доступен для подключения, и компания ожидает, что он станет популярным среди москвичей, желающих получить свободу общения и доступа в интернет.