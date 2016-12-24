Это беспилотник, который может складывать свои крылья в полете, подобно птице

Сегодня, 10:06В области робототехники широко принято использовать решения и идеи из живой природы. Еще одной демонстрацией особо удачной реализации "биовдохновленных идей" является беспилотный летательный аппарат, разработанный исследователями из Лаборатории интеллектуальных систем (Laboratory for Intelligent Systems, LIS) Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL). Этот малогабаритный летательный аппарат способен, подобно птице, складывать свои крылья в случае необходимости и за счет этого лететь более быстро, резко поворачивать и эффективно бороться с достаточно сильным ветром.Живые птицы способны летать с максимальной эффективностью из-за своей способности адаптировать форму крыльев, вплоть до положения каждого отдельного пера, в соответствии с текущими условиями полета. Эта особенность уже достаточно давно была изучена инженерами из аэрокосмической отрасли и на ее основе были разработаны несколько вариантов крыльев для самолета, которые позволяют ему тратить на полет минимально возможное количество энергии. А специалисты лаборатории LIS нашли, что динамическое изменение формы крыла может оказаться очень полезным и в случае малых летательных аппаратов.Вместо использования больших искусственных перьев с индивидуальным управлением, швейцарские исследователи создали единый механизм, позволяющий свернуть часть крыла летательного аппарата словно веер. Этот "веер" изготовлен из стекловолокна и тонкого слоя нейлона, в то время как остальная часть крыла изготовления из более жестких но легких композитных материалов.С полностью расправленными крыльями аппарат может летать достаточно быстро, стабильно и эффективно, не отличаясь от подобных аппаратов с жестким фиксированным крылом. Но когда аппарат сталкивается с сильным ветром, он складывает свои крылья, становясь более обтекаемым, а изменяя размах и площадь одного крыла аппарат может делать резкие повороты без необходимости использования элеронов, установленных на вертикальных рулевых плоскостях.За счет своих малых габаритов, веса и высокой маневренности, такой беспилотный летательный аппарат является идеальным вариантом для его использования в городской среде и при полетах на малой высоте, где, как известно, направление ветра может изменяться быстро и самым непредсказуемым образом. А на приведенном ниже видеоролике вы можете познакомиться со всеми возможностями беспилотника, которыми он обладает в силу особенностей конструкции его крыльев.