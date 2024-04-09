Официальный сервис Либхер — Риголит

9-04-2024, 18:50

Когда дело доходит до обслуживания бытовой техники, надежность и профессионализм играют ключевую роль. В этой области одно из наиболее уважаемых и долгоживущих предприятий — это Общество с ограниченной ответственностью «Риголит». Основанная в 2002 году, компания стремится обеспечить качественный ремонт, техническое обслуживание и установку бытовой техники для своих клиентов.

Одной из замечательных характеристик компании Риголит является ее статус официального сервисного центра для различных известных производителей бытовых приборов. Среди этих производителей можно назвать такие гигантские компании, как Candy group, Hansa, De Longhi, а также популярную сеть магазинов «М-Видео». Но одним из особых достижений Риголит является его статус официального сервисного центра для марки, широко признанной своим качеством и надежностью — Либхер.

Либхер — это марка, которая привлекает внимание своими инновационными и высокотехнологичными бытовыми приборами. И как официальный сервис Либхер, Риголит обеспечивает профессиональный ремонт и обслуживание техники этой марки, используя только оригинальные запчасти и последние технологии. Это означает, что владельцы техники Либхер могут быть уверены, что их устройства находятся в заботливых и квалифицированных руках специалистов.

Одним из ключевых преимуществ Риголит является его способность предоставлять полный спектр услуг в рамках собственных возможностей, а также путем привлечения нескольких субподрядных организаций. Это означает, что клиенты могут быть уверены в том, что работа будет выполнена качественно и в срок, поскольку Риголит лично контролирует каждый этап процесса обслуживания.

Компания Риголит также строго соблюдает все необходимые лицензии и разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это подтверждает их приверженность высоким стандартам качества и безопасности при выполнении своей деятельности. Более того, каждая услуга, предоставляемая компанией, сопровождается гарантией качества, действующей до 6 месяцев, что демонстрирует их уверенность в своих навыках и использованных материалах.

Сервисный центр Риголит — это не просто место, где производится ремонт бытовой техники, это место, где каждый клиент может быть уверен в том, что его техника находится в надежных руках. Сочетание профессионализма, надежности и широкого спектра услуг делает Риголит идеальным выбором для всех, кто ценит качество и надежность в обслуживании бытовой техники.