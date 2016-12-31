10 событий, всколыхнувших казахстанцев в 2016

10 событий, всколыхнувших казахстанцев в 2016Вчера, 10:55 Forbes.kz представляет подборку событий уходящего года, которые имели общественный резонанс или оказали влияние на политическую и экономическую жизнь страны. События перечислены в хронологическом порядке
Фото: fotki.yandex.ru
Парламентские выборы
Глава Казахстана 22 января распустил мажилис по обращению самих депутатов нижней палаты парламента пятого созыва. Внеочередные выборы были назначены на 20 марта. В итоге из 6 партий, участвовавших в выборах преодолеть 7%ный барьер смогла только половина - «Нур Отан» (82,15% голосов), «Ак Жол» (7,18%) и КНПК (7,14%).
Дело Матаевых
22 февраля казахстанское журналистское сообщество всколыхнуло сообщение об аресте главы Союза журналистов РК и основателя Национального пресс-клуба и информационного агентства КазТАГ Сейтказы Матаева. Журналиста обвинили в мошенничестве и неуплате налогов, а его сына Асета Матаева, гендиректора КазТАГ, в мошенничестве.
3 октября Сейтказы Матаев приговорен к 6 годам колонии общего режима с конфискацией имущества, Асет Матаев – к 5 годам с конфискацией имущества.
Аварийная посадка Fokker-100 в Астане
Утром 27 марта самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Кызылорда - Астана, совершил аварийную посадку в аэропорту Астаны. Причиной аварийной посадки стал невыпуск передней стойки шасси. В самолете находился 121 человек, из них 116 пассажиров и 5 членов экипажа. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших благодаря слаженной работе сотрудников столичного аэропорта и экипажа судна. На следующий день КГА РК запретил самолетам Fokker-100 летать без технического акта. Дмитрию Родину, командиру воздушного судна Fokker-100, 6 мая было присвоено звание «Халы аарманы».
Митинги из-за поправок в Земельный кодекс
Поправка в законодательство, продляющая иностранцам срок аренды сельхозземель с 10 до 25 лет, вызвала возмущение среди граждан страны и послужило причиной несанкционированных митингов в Атырау, Актобе, Семее и Алматы в апреле.
В результате этих событий подали в отставку министр национальной экономики Ерболат Досаев и министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, была создана Комиссия по земельной реформе и объявлен мораторий на отдельные нормы Земельного кодекса до 2021.
Позже стало известно, что несанкционированные митинги были профинансированы бизнесменом Тохтаром Тулешовым, который планировал совершить в Казахстане государственный переворот. В итоге Тулешов был осужден на 21 год колонии строгого режима с конфискацией имущества. Организаторы митингов в Атырау Макс Бокаев и Талгат Аян получили по 5 лет лишения свободы.
Теракты в Актобе и Алматы
Начало лета запомнилось казахстанцам кровавыми событиями в Актобе: десятки религиозных экстремистов напали на оружейные магазины, полицейских и воинскую часть. В результате погибли 7 военнослужащих и мирных человек и 18 боевиков. Назарбаев назвал произошедшее терактом, который совершили приверженцы салафизма. 9 июня был объявлен днем общенационального траура. Следствие по делу о теракте продолжалось более 5 месяцев, и 28 ноября был оглашен приговор, согласно которому все 29 подсудимых были признаны виновными. Пожизненные сроки получили семеро террористов, двое приговорены к 22 и 25 годам колонии строгого режима. Еще 20 человек признаны пособниками боевиков и получили от двух до пяти лет лишения свободы. В Казахстане был объявлен «красный» уровень террористической опасности, который позже был сменен на «желтый» до 15 января 2017.
Не успела казахстанская общественность прийти в себя после актюбинского теракта, как 18 июля Руслан Кулекбаев совершил нападение в Алматы на здание Алмалинского РУВД, ДКНБ и ДГД. В результате погибли 10 человек, ранены – 6. 2 ноября Кулекбаева приговорили к смертной казни, исполнение которой будет возможной после отмены моратория.
Допинговый скандал
21 июня Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство во время повторного анализа допинг-проб заявили об обнаружении следов запрещенных препаратов в пробах нескольких казахстанских тяжелоатлетов. Результаты анализов позволили заподозрить в применении допинга казахстанских спортсменов: Светлану Подобедову, Майю Манеза и Илью Ильина. Ильин отрицал применение допинга. Позже МОК аннулировал результаты победительниц ОИ в Лондоне Чиншанло, Манезы и Подобедовой. Казахстан лишился 5 золотых, одной серебряной и двух бронзовых наград, выигранных во время Олимпиад в Пекине и Лондоне. 24 ноября Ильин заявил о передаче медалей победителя Игр в Лондоне и Пекине и завершении спортивной карьеры. Тренер национальной сборной по тяжелой атлетике Алексей Ни подал в отставку.
Казахстанские спортсмены в Рио
Казахстанские спортсмены на 51-х летних Олимпийских играх выиграли 17 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых. В итоге казахстанская сборная заняла 22 место в медальном зачете. Такого количества наград нашим спортсменам прежде не удавалось выигрывать. Боксер Данияр Елеусинов, тяжелоатлет Ниджат Рахимов и пловец Дмитрий Баландин стали олимпийскими чемпионами. Баландин, в свою очередь, стал первым обладателем олимпийской награды по плаванию в истории независимого Казахстана. Также казахстанцев порадовали паралимпийцы. 51-летняя Зульфия Габидуллина выиграла золото Паралимпиады по плаванию и стала первой паралимпийской чемпионкой в истории национальной сборной, а 50-летняя Раушан Койшибаева получила «серебро» Паралимпиады по пауэрлифтингу.
Смерть Ислама Каримова
2 сентября в Ташкенте вследствие перенесенного инсульта на 78 году жизни скончался старожил центральноазиатской политической арены Ислам Каримов. Церемония прощания и похороны бывшего узбекского лидера прошли в его родном городе Самарканде. Транзит власти в соседской стране прошел более чем гладко – новым лидером Узбекистана стал по итогам президентских выборов экс-премьер страны Шавкат Мирзиёев.
Запуск Кашагана
Крупнейшее месторождение в мире из открытых за последние десятилетия наконец начало функционировать: в Атырау 7 декабря Назарбаев официально запустил Кашаган после трехлетнего простоя, причиной которого стала утечка газа в 2013. На Кашагане, который западные журналисты в шутку прозвали Cash All Gone («все деньги ушли» - англ.), в 2017 планируется добыть 8,9 млн тонн нефти и 5,6 млрд кубометров газа.
Отзыв лицензии у KazInvestBank
26 декабря НБ РК отозвал лицензию на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг у KazInvestBank. Как отметили в Нацбанке, «ввиду низкой доли активов и обязательств банка в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (0,7%) лишение банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций».
Это произошло на фоне заявления президента РК о том, что государство не даст обрушиться Казкому – крупнейшему в стране БВУ.
Напомним, последним коммерческим банком, у которого отзывали лицензию, был многострадальный «Валют-Транзит Банк».
Все об итогах 2016 см. здесь