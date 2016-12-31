Новости / KnowHow

Ученым удалось кардинально увеличить время существования звуковых волн внутри стекла

Сегодня, 11:36
Ученым удалось кардинально увеличить время существования звуковых волн внутри стекла


Известно, что кварцевое стекло является одним из самых прозрачных материалов на свете. Свет может распространятся по оптическому волокну, которое изготавливается преимущественно из кварцевого стекла, на десятки километров, прежде, чем его интенсивность начнет заметно снижаться. Такая высокая прозрачность, низкая стоимость и высокая технологичность стекла обуславливает то, что оно является основой всех оптоволоконных технологий, используемых для передачи больших объемов информации. Но у стекла имеется и несколько загадочных свойств. При комнатной температуре стекло является превосходным проводником акустических волн, в этом достаточно легко удостовериться, несильно стукнув чем-то металлическим по краю стеклянного бокала и слыша "стеклянный звон" в течение нескольких секунд. Однако, в отличие от большинства других материалов, акустическая проводимость стекла резко падает при снижении температуры.

Такие специфические акустические свойства достаточно долго являлись тайной для ученых, исследующих и использующих стекло в своих экспериментах. В 1960-х годах ученые обнаружили еще целый ряд озадачивающих свойств стекла, оно проводит тепло намного хуже, чем ожидалось, и оно нагревается гораздо медленнее, чем определено теорией, учитывающей кристаллическое строение этого материала. Позже ученые нашли объяснение этим фактам, они заключаются в наличии внутри стекла поглощающих областей, которые взаимодействуют со звуковыми колебаниями в той же самой манере, как атомы взаимодействуют со светом. Однако, истинная природа этих "акустических атомов" в стеклянной среде так и не до конца понята учеными и по сегодняшний день.

В дальнейших исследованиях ученые выяснили, что величина коэффициента поглощения "акустических атомов" в стекле увеличивается по мере снижения температуры. И при достижении температурной точки, лежащей в пределах криогенного диапазона, стекло практически перестает быть акустическим проводником.

Группа ученых из Йельского университета нашла путь к увеличению акустической проводимости стекла. Они использовали свет лазера со строго определенной длиной волны для генерации интенсивных акустических волн в ядре волновода стеклянного акустического волокна. Этот свет приводил к генерации звуковых волн одной частоты, которые распространяясь по оптическому волокну, изменяли свою частоту и регистрировались специальными датчиками. При этом, за счет необычной технологии возбуждения акустических волн они, эти волны, распространялись и существовали в оптическом волокне гораздо дольше, чем при обычных условиях.

Исследователи считают, что данное достижение может стать основой новых технологий высокоточных измерений и новых принципов обработки информации. "Наша работа является первым шагом к появлению новой области - программируемой акустической динамики в стеклянной среде" - рассказывает Питер Рэкич (Peter Rakich), ученый из Йельского университета, - "Принципы этой динамики позволят реализовать новые методы управления светом, распространяющимся в стеклянной среде, что может быть использовано при разработке фотонных вычислительных устройств, оптических коммуникационных устройств, датчиков и многого другого".
  • Просмотров: 19
Похожие материалы
  • Ученые выяснили, что материал нитей паутины обладает Ученые выяснили, что материал нитей паутины обладает "полупроводниковыми" свойствами по отношению к звуку
  • Гибридное стекло, наполненное светоизлучающими наночастицами, станет основой тонких и прозрачных дисплеев компьютеров будущего поколения Гибридное стекло, наполненное светоизлучающими наночастицами, станет основой тонких и прозрачных дисплеев компьютеров будущего поколения
  • Японские исследователи сделали небьющееся стекло, которое по прочности не уступает стали Японские исследователи сделали небьющееся стекло, которое по прочности не уступает стали
  • Микроскопические морские Микроскопические морские "чудовища" дали в руки ученым абсолютно новый тип стекла
  • Исследователи получили совершенно новый тип стекла, обладающего уникальными оптическими свойствами Исследователи получили совершенно новый тип стекла, обладающего уникальными оптическими свойствами
    • Отзывы читателей
    Космический телескоп Hubble обнаружил лазер, размером с галактику Космический телескоп Hubble обнаружил лазер, размером с галактику KnowHow Сегодня, 11:37
    Искусственный интеллект поможет в создании безопасных литий-ионных аккумуляторных батарей Искусственный интеллект поможет в создании безопасных литий-ионных аккумуляторных батарей KnowHow Сегодня, 11:36
    Ученым удалось кардинально увеличить время существования звуковых волн внутри стекла Ученым удалось кардинально увеличить время существования звуковых волн внутри стекла KnowHow Сегодня, 11:36
    В отношении Куандыка Бишимбаева проводятся следственные мероприятия В отношении Куандыка Бишимбаева проводятся следственные мероприятия Государство Сегодня, 08:35
    В Управлении делами президента Казахстана кадровые перестановки В Управлении делами президента Казахстана кадровые перестановки Государство Сегодня, 08:33
    2016 год стал неудачным для рынка Китая 2016 год стал неудачным для рынка Китая Государство Сегодня, 08:19
    В какой стране трудящиеся больше всего перерабатывают? В какой стране трудящиеся больше всего перерабатывают? Государство Сегодня, 08:15
    В Жамбылской области запущена новая птицефабрика В Жамбылской области запущена новая птицефабрика Государство Сегодня, 08:12
    Бауржан Жамалов назначен заместителем акима ЮКО Бауржан Жамалов назначен заместителем акима ЮКО Новости Сегодня, 02:00
    Аэропорт Алматы готовится к прилету 30 тысяч участников и гостей Универсиады Аэропорт Алматы готовится к прилету 30 тысяч участников и гостей Универсиады Новости Сегодня, 02:00
    Астана мен араанды облысына дауылды алдын ала ескерту хабарланды Астана мен араанды облысына дауылды алдын ала ескерту хабарланды Новости Сегодня, 02:00
    Facebook вернула аккаунт настоящему Санта-Клаусу Facebook вернула аккаунт настоящему Санта-Клаусу Новости Сегодня, 02:00
    "Новогодний патруль" вышел на улицы Караганды Новости Сегодня, 02:00
    Ученые планируют начать рассылку сообщений по ближайшим мирам и системам Ученые планируют начать рассылку сообщений по ближайшим мирам и системам KnowHow Вчера, 09:35
    Ученые создали самые тонкие электрические Ученые создали самые тонкие электрические "провода", имеющие толщину в три атома KnowHow Вчера, 09:35
    Российские физики разработали математическую модель, которая позволит увеличить качество ядерного топлива Российские физики разработали математическую модель, которая позволит увеличить качество ядерного топлива KnowHow Вчера, 09:35
    В азастан арыш Сапары новый президент В азастан арыш Сапары новый президент Государство Вчера, 08:38
    Facebook и Google поделят рынок онлайн-рекламы Facebook и Google поделят рынок онлайн-рекламы Государство Вчера, 08:25
    Банк ХоумКредит подвел итоги года Банк ХоумКредит подвел итоги года Государство Вчера, 08:22
    В ЮКО произведено промышленной продукции на 710,6 млрд тенге В ЮКО произведено промышленной продукции на 710,6 млрд тенге Государство Вчера, 08:17