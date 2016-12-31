Новости / Государство

В какой стране трудящиеся больше всего перерабатывают?

Сегодня, 08:15
В какой стране трудящиеся больше всего перерабатывают?


Республика Корея заняла первое место в мире по доле людей, которые проводят на работе более 49 часов в неделю. Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал KBS, это подсчитала японская правительственная организация по изучению трудовой политики.
«Не менее 32,4% трудящихся в Южной Корее работали не менее 49 часов в неделю. Это первое место в мире», — цитирует ТАСС. За Кореей следуют Гонконг с показателем в 30,8%, Япония — 21,3% и США — 16,6%, пишет издание vedomosti.ru.

Телеканал подчеркивает, что в государствах Азии до сих пор сильны конфуцианские традиции, в соответствии с которыми ценятся те работники, которые самоотверженно трудятся.

«Однако длительное пребывание на работе вовсе не является показателем ее результативности», — предупреждает KBS.

Канал призвал власти Южной Кореи начать работу по созданию новой трудовой практики, в соответствии с которой будет цениться не проведенное в офисе время, а реальные профессиональные достижения.

  • Просмотров: 0
Похожие материалы
  • В Южной Корее протестуют против своего президента В Южной Корее протестуют против своего президента
  • 10 лучших стран для социального предпринимательства 10 лучших стран для социального предпринимательства
  • Быть ли свободной торговле между Южной Кореей и ЕАЭС? Быть ли свободной торговле между Южной Кореей и ЕАЭС?
  • РК занимает 7-е место в Азии по уровню развития электронного правительства РК занимает 7-е место в Азии по уровню развития электронного правительства
  • Южнокорейский нефтяной проект в РК приказал долго жить? Южнокорейский нефтяной проект в РК приказал долго жить?
    • Отзывы читателей
    В отношении Куандыка Бишимбаева проводятся следственные мероприятия В отношении Куандыка Бишимбаева проводятся следственные мероприятия Государство Сегодня, 08:35
    В Управлении делами президента Казахстана кадровые перестановки В Управлении делами президента Казахстана кадровые перестановки Государство Сегодня, 08:33
    2016 год стал неудачным для рынка Китая 2016 год стал неудачным для рынка Китая Государство Сегодня, 08:19
    В какой стране трудящиеся больше всего перерабатывают? В какой стране трудящиеся больше всего перерабатывают? Государство Сегодня, 08:15
    В Жамбылской области запущена новая птицефабрика В Жамбылской области запущена новая птицефабрика Государство Сегодня, 08:12
    Бауржан Жамалов назначен заместителем акима ЮКО Бауржан Жамалов назначен заместителем акима ЮКО Новости Сегодня, 02:00
    Аэропорт Алматы готовится к прилету 30 тысяч участников и гостей Универсиады Аэропорт Алматы готовится к прилету 30 тысяч участников и гостей Универсиады Новости Сегодня, 02:00
    Астана мен араанды облысына дауылды алдын ала ескерту хабарланды Астана мен араанды облысына дауылды алдын ала ескерту хабарланды Новости Сегодня, 02:00
    Facebook вернула аккаунт настоящему Санта-Клаусу Facebook вернула аккаунт настоящему Санта-Клаусу Новости Сегодня, 02:00
    "Новогодний патруль" вышел на улицы Караганды Новости Сегодня, 02:00
    Ученые планируют начать рассылку сообщений по ближайшим мирам и системам Ученые планируют начать рассылку сообщений по ближайшим мирам и системам KnowHow Вчера, 09:35
    Российские физики разработали математическую модель, которая позволит увеличить качество ядерного топлива Российские физики разработали математическую модель, которая позволит увеличить качество ядерного топлива KnowHow Вчера, 09:35
    В азастан арыш Сапары новый президент В азастан арыш Сапары новый президент Государство Вчера, 08:38
    Facebook и Google поделят рынок онлайн-рекламы Facebook и Google поделят рынок онлайн-рекламы Государство Вчера, 08:25
    Банк ХоумКредит подвел итоги года Банк ХоумКредит подвел итоги года Государство Вчера, 08:22
    В ЮКО произведено промышленной продукции на 710,6 млрд тенге В ЮКО произведено промышленной продукции на 710,6 млрд тенге Государство Вчера, 08:17
    Delta Bank опять сможет работать с физлицами Delta Bank опять сможет работать с физлицами Государство Вчера, 08:12
    Берик Шолпанкулов назначен вице-министром финансов РК Берик Шолпанкулов назначен вице-министром финансов РК Новости Вчера, 02:01
    Аномальный снегопад прошел в Афинах Аномальный снегопад прошел в Афинах Новости Вчера, 02:00
    Аким Бакауов подчиненным: ваш день должен начинаться с работы над инвестициями Аким Бакауов подчиненным: ваш день должен начинаться с работы над инвестициями Новости Вчера, 02:00