В какой стране трудящиеся больше всего перерабатывают?

Сегодня, 08:15

Республика Корея заняла первое место в мире по доле людей, которые проводят на работе более 49 часов в неделю. Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал KBS, это подсчитала японская правительственная организация по изучению трудовой политики.

«Не менее 32,4% трудящихся в Южной Корее работали не менее 49 часов в неделю. Это первое место в мире», — цитирует ТАСС. За Кореей следуют Гонконг с показателем в 30,8%, Япония — 21,3% и США — 16,6%, пишет издание vedomosti.ru.

Телеканал подчеркивает, что в государствах Азии до сих пор сильны конфуцианские традиции, в соответствии с которыми ценятся те работники, которые самоотверженно трудятся.

«Однако длительное пребывание на работе вовсе не является показателем ее результативности», — предупреждает KBS.

Канал призвал власти Южной Кореи начать работу по созданию новой трудовой практики, в соответствии с которой будет цениться не проведенное в офисе время, а реальные профессиональные достижения.