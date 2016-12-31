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В отношении Куандыка Бишимбаева проводятся следственные мероприятия

Сегодня, 08:35
В отношении Куандыка Бишимбаева проводятся следственные мероприятия


Пресс-служба Акорды опубликовала комментарий главы государства Нурсултана Назарбаева по вопросам кадровых изменений. Как известно вместо Куандыка Бишимбаева министром национальной экономики был назначен Тимур Сулейменов.

«Министр национальной экономики К. Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге „Байтерек“. В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия. Новым руководителем министерства национальной экономики назначен Т.Сулейменов. Полагаю, что он справится с поставленными перед ним задачами», — сказал президент страны.

Куандык Бишимбаев был освобожден от должности министра указом президента 28 декабря 2016 года. Он пробыл на этой должности 8 месяцев. С 30 мая 2013 года по 5 мая 2016 года был председателем правления Национального управляющего холдинга «Байтерек».

17 ноября 2016 года сообщалось о том, что Национальное бюро по противодействию коррупции ведет досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек Development» по фактам получения взяток. Позже были задержаны руководители: заместитель председателя правления АО «Байтерек Development» Джакупов, руководитель департамента дирекции государственного и частного партнерства Айтимбетов, бывший и нынешний управляющие директоры Анарбай и Сариев, руководство ТОО"Project City Group" Смагулов, Есмуханов, Жуманазар и Комаров.

30 ноября был арестован бывший председатель правления АО «Байтерек Development», ныне председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Министерства национальной экономики РК Бахыт Жаксыбаев. По данным Нацбюро, на протяжении длительного времени действовала коррупционная схема по получению взяток в особо крупных размерах должностными лицами «Байтерек Development» за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нрлы жол».

В начале декабря бывший глава холдинга «Байтерек» Куандык Бишимбаев сказал, что не знал о том, что творилось в «Байтерек Development».

«Я сейчас не могу ничего прокомментировать, ведется следствие, оно все установит», — сказал Куандык Бишимбаев 6 декабря.

Тогда он не ответил на вопрос, считал ли он задержанных людьми из своей команды. «Конечно, я не знал», — сообщил он журналистам, интересовавшимся о его осведомленности данной ситуацией.

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