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ЕАБР и компания СП Алайгыр подписали кредитный договор на $56 млн

Сегодня, 08:27
ЕАБР и компания СП Алайгыр подписали кредитный договор на $56 млн


Евразийский банк развития (ЕАБР) и ТОО «СП «Алайгыр» подписали кредитный договор о финансировании проекта добычи и переработки полиметаллических руд месторождения Алайгыр в Карагандинской области. Документ подписали заместитель председателя правления ЕАБР Максим Коржов и председатель правления «СП «Алайгыр» Эльнар Кенжалиев, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе банка.

В соответствии с договором, Евразийский банк развития предоставит 56 млн долларов США сроком на 7 лет.

«Проект „Алайгыр“ является продолжением стратегии ЕАБР по финансированию новых современных экспортоориентированных производств на территории стран-участниц Банка. Ресурсная база проекта будет способствовать диверсификации горнодобывающей промышленности Казахстана. Также мы рады продолжению сотрудничества Банка с Национальной горнорудной компанией „Тау-Кен Самрук“, благодаря которому создаются сотни рабочих мест и развивается экономика регионов», — сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Максим Коржов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Государствами-участниками Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

ТОО «СП «Алайгыр» является дочерней компанией АО «НГРК «Тау-Кен Самрук», которая входит в группу АО «ФНБ «Самрук-Казына».Месторождение Алайгыр находится в Карагандинской области, на границе Каркаралинского и Шетского районов в 130 км к юго-востоку от города Караганда. В 60 км на юго-запад расположен административный центр Шетского района пос. Аксу-Аюлы.

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