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Где провести зимние каникулы с пользой и удовольствием

Сегодня, 10:29
А ещё с лимонами, пушками и светодиодами
Где провести зимние каникулы с пользой и удовольствием


Фото: архив пресс-службы


Зимний праздник света в Японии
15 ноября 2016 – 16 марта 2017. Кувана, Япония
В парке Nabanano Sato в японском городе Кувана каждый год проходит одно из самых ярких мероприятий страны – «Зимний фестиваль света». Тысячи туристов со всего мира посещают праздник света, который украшают около 8,5 млн светодиодов. Примечательно, что большая часть гирлянд освещается с помощью солнечных батарей. Неоновые поля и водопады, световые тоннели и горы – все это могут увидеть посетители парка с наступлением ночи. Также на территории Nabanano Sato есть смотровая площадка, горячие источники и несколько уютных ресторанов.


Где провести зимние каникулы с пользой и удовольствием


Фото: Salvatore Di Nolfi/AP Photo/Keystone


Фестиваль Эскаляд
9–11 декабря 2016. Женева, Швейцария
Праздник, история которого начинается с 1602 года, посвящен победе женевцев над войсками герцога Савойского и получению независимости от Каролингов. В наши дни мероприятие начинается с костюмированного средневекового действа, устраивается стрельба из пушек и ружей. Продолжается праздник шествием конницы с факелами через центр города, а заканчивается Эскаляд разведением огромного костра. Согласно легенде, главную роль в спасении Женевы сыграла матушка Руйаом, которая опрокинула котел с овощным супом на врагов с крепости. Практически все рестораны Женевы в дни празднования Эскаляра готовят свой вариант легендарного супа.


Где провести зимние каникулы с пользой и удовольствием


Фото: AzadNews


Торговый фестиваль
26 декабря 2016 – 28 января 2017. Дубай, ОАЭ
Торговый фестиваль проводится с 1995 года и является крупнейшим событием в мире шопинга на Ближнем Востоке. Однако не только акции и распродажи привлекают туристов со всего мира. В рамках мероприятия организовываются выступления мировых звезд, флешмобы, лотереи и знакомство с различными достижениями, которые неизменно попадают в Книгу рекордов Гиннесса. Заканчивается мероприятие грандиозными фейерверками, которые в 2017 пройдут в двух районах Дубая.


Где провести зимние каникулы с пользой и удовольствием


Фото: AFP


Международный фестиваль снега и льда в Харбине
5 января – 5 февраля 2017. Харбин, Китай
Ежегодно с 1963 года в Харбине проводится крупнейший в мире фестиваль снега и льда. Фестиваль длится месяц и привлекает туристов со всего земного шара. Гигантские скульптуры в последние годы создаются с помощью лазеров из деминерализированной воды, что позволяет мастерам добиться высокой прозрачности изваяний. Также фестиваль сопровождается традиционными зимними забавами: горными лыжами и купанием в проруби на реке Сунгари.


Где провести зимние каникулы с пользой и удовольствием


Фото: архив пресс-службы


Фестиваль лимонов в Ментоне
13–28 февраля 2017. Ментон, Франция
Фестиваль лимонов проводится в городе Ментоне на берегу Французской Ривьеры ежегодно с 1930 года и привлекает более 300 тыс. туристов. На проведение праздника уходит около 130 тонн лимонов, апельсинов и грейпфрутов. Фестиваль цитрусовых сопровождается праздничными шествиями, ярмарками, выставкой скульптур из лимонов и фейерверками. К слову, тематика фестиваля меняется каждый год и никогда не повторяется.


Где провести зимние каникулы с пользой и удовольствием


Фото: архив пресс-службы


День сурка
2 февраля 2017. Панксатони, Пенсильвания, США
Праздник, который стал популярным благодаря одноименного фильму, отмечается сегодня во многих городах США и Канады, и его дата не меняется, однако главное действо всегда происходит в городке Панксатони. Все внимание на празднике обращено на сурка Фила, который является негласным главным синоптиком США. Если погода в день праздника будет ясной и будет видна тень Фила – зиме быть еще шесть недель, а если небо будет затянуто тучами, то это сулит скорое приближение весны. Праздник дополняют катания на повозках, ярмарки, выступления фокусников и жонглеров, а также выставка фигур изо льда.


Где провести зимние каникулы с пользой и удовольствием


Фото: архив пресс-службы


Хогманай
30 декабря 2016 – 1 января 2017. Эдинбург, Шотландия
Празднование старинного языческого праздника в Шотландии было возобновлено в 1993 году городскими властями Эдинбурга. И когда все внимание Старого Света приковано к празднованию традиционного Рождества, шотландцы с размахом празднуют наступление нового года. В дни праздника столица Шотландии превращается в огромную вечеринку, которую ежегодно посещают порядка 250 тыс. туристов. Празднование начинается 30 декабря: на улицах проходят факельное шествие, тематические парады и танцы. После салюта в честь наступления нового года принято петь традиционную шотландскую песню Auld Lang Syne.
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