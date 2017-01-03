Марсоход Curiosity сделал снимки скал с необычным для Марса фиолетовым цветом

Сегодня, 11:38Если смотреть с Земли, то поверхность Марса имеет ярко выраженный красноватый оттенок, однако, если взглянуть на это все поближе, то можно увидеть участки поверхности совершенно неожиданных цветов. Подтверждением этому является один из последних снимков, сделанных небезызвестным марсоходом Curiosity. На переднем плане этого снимка видно нагромождение скал, имеющих весьма необычный для Марса яркий фиолетовый цвет.Представленный выше снимок был сделан 10 ноября 2016 года при помощи камеры Master Camera (Mastcam) марсохода в районе основания горы Шарп. "Изменения цвета скал указывают на разнообразие химического состава пород в области горы Шарп. Фиолетовый цвет скал указывает на наличие в них большого количества гематита, минерала, состоящего из оксида железа. И это было подтверждено при помощи инструмента Chemical and Mineralogy (CheMin)" - написали представители НАСА в пояснительной записке, - "Достаточно сильные ветра в этой области в этот сезон марсианского года способствуют очищению поверхности скал, иначе их цвет мог быть скрыт под слоем песка и пыли".Напомним нашим читателям, что гора Шарп является пятикилометровой горой, стоящей практически в центре 154-километрового кратера Гейла в пределах которого марсоход Curiosity совершил посадку в 2012 году. Во время исследований этой области поверхности марсоход нашел массу доказательств существования микробиологической жизни на поверхности планеты в ее далеком прошлом.В дополнение к фиолетовым скалам на переднем плане, на дальнем плане снимка видны более высокие участки горы Шарп. Марсоходу Curiosity еще предстоит добраться туда и провести там ряд исследований в рамках его основной научной миссии. Поход марсохода в гору начался в октябре прошедшего года среди скал оранжевого цвета в месте под названием Murray formation. Затем марсоход поднимется в место с условным названием Hematite Unit, после которого он посетит места с названиями Clay Unit и Sulfate Unit, последнее из которых станет самой высокой точкой подъема. Изучение состава этих различных пластов горных пород позволит ученым узнать больше о геологическом прошлом Красной Планеты и многое другое.И в заключении следует отметить, что представленный снимок, который в максимальном качестве и разрешении можно увидеть по этому адресу, был подвергнут обработке с целью коррекции баланса белого и других цветов. Это делает цвета скал, песка и других объектов такими же, как в условиях дневного освещения на Земле, а это, в свою очередь, позволит ученым-геологам провести аналогию между составом марсианских горных пород с составом горных пород, которые встречаются на Земле.