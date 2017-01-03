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WhatsApp прекратит поддержку приложения на устаревших гаджетах

Сегодня, 08:31
WhatsApp прекратит поддержку приложения на устаревших гаджетах


Американский мессенджер WhatsApp прекратит поддержку приложения на устаревших мобильных устройствах. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на американского разработчика.

Как уточняет издание, программа не будет работать на мобильных устройствах iPhone 3GS, Windows Phone 7, смартфонах на операционной системе Android версий 2.1 и 2.2 и устройствах под управлением iOS 6, пишет РБК.

«Эти гаджеты стали важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении в будущем», — рассказали изданию в компании, отметив, что решение о прекращении обслуживания было «трудным, но правильным, поскольку дает людям более эффективные способы поддерживать связь с друзьями, семьей и близкими».

Разработчики также посоветовали владельцам старых гаджетов обновить программу до самой последней на Android Phone, iPhone или Windows, чтобы продолжить использование WhatsApp.


WhatsApp прекратит поддержку приложения на устаревших гаджетах

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При этом работа мессенджера на мобильных устройствах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продлится до 30 июня 2017 года. О сроках ввода ограничения в компании не сообщили.

В начале 2016 года основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что активная аудитория WhatsApp превысила 1 млрд пользователей. В апреле 2016-го создатели мессенджера, бывшие сотрудники корпорации Yahoo! Ян Кум и Брайан Эктон, объявили, что WhatsApp переходит к end-to-end, или «оконечному» шифрованию всех звонков и переписки пользователей, когда пользовательские данные недоступны для прослушки и взлома третьими лицами, включая сам WhatsApp.

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