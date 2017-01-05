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Банки Казахстана находятся в ожидании проверки на прочность

Сегодня, 14:08
Финансовые институты наращивают капитал активнее, чем расширяют бизнес, и ускоряют оздоровление своего баланса на фоне усиления негативных тенденций в экономике
Банки Казахстана находятся в ожидании проверки на прочность


Фото: © Depositphotos.com/Rangizzz

Главная парадигма развития банковского сектора в 2016 - укрепление «тылов» и увеличение резервов на покрытие возросших рисков, сообщает Finprom. Темпы роста совокупного собственного капитала банков РК в 2016 опережали скорость увеличения размеров рынка.
Банки сосредотачиваются на оздоровлении своего баланса, в результате общий объем совокупного капитала БВУ за год вырос на 15% и превысил 2,8 трлн тенге. При этом темпы роста активов в банковском секторе в текущем году резко замедлились. Если в 2015 объем активов вырос на 25%, то в 2016 уровень прироста составил всего 13%.

Банки Казахстана находятся в ожидании проверки на прочность

Соотношение собственного капитала банков РК к совокупным активам в текущем году остается на уровне 11%. Это ниже значения показателя в 2013 и 2014.
Однако, если сравнивать с ситуацией 2012 года, когда кредитная и иная деятельность банков всего на 4% покрывалась за счет собственных средств, то уровень в 11% выглядит достаточно комфортным.

Банки Казахстана находятся в ожидании проверки на прочность

Наиболее высокие показатели надежности* среди топ-10 крупнейших банков Казахстана на данный момент - у Fortebank. Текущее соотношение собственных средств к активам в банке составляет 14%.
С начала 2015 по июнь 2016 уровень покрытия кредитной деятельности банка собственным капиталом держался в рамках 16-17%. Во второй половине текущего года банк понемногу стал переходить к более активному кредитованию экономики, что определило небольшое снижение показателя.

Банки Казахстана находятся в ожидании проверки на прочность

На втором месте в топ-10 по уровню соотношения капитала к активам - Народный банк (13%). Первую половину 2015 банк жестко фиксировал резкое увеличение активов, уровень покрытия рисков собственным капиталом держался в рамках 17%.
Однако во второй половине 2015 банк начал довольно резко прибавлять в размерах - плюс 8% в среднем ежемесячно до конца прошлого года. В текущем году соотношение капитала к активам варьировалось от 12% до 14%.


Банки Казахстана находятся в ожидании проверки на прочность

Замыкает тройку лидеров по уровню надежности* среди крупнейших банков РК Kaspi bank с показателем капитала к активам в 11%.
В начале 2016 соотношение собственного капитала к размеру банка снижалось до 8% на фоне роста активов, однако затем банк несколько замедлил темпы кредитования экономики и уровень показателя окреп до 11%.

Банки Казахстана находятся в ожидании проверки на прочность

* соотношение собственного капитала к активам.
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