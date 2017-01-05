Ученым впервые удалось идентифицировать белки, являющиеся "смертельным оружием" вируса Зика

Сегодня, 09:34Пока небезызвестный вирус Зика не вышел на "большую сцену" в прошлом году, он оставался малоизвестным и малоизученным вирусом. До последнего времени ученые знали очень немногое о его строении и принципах функционирования. Но, в течение прошлого года было выяснено, что этот вирус является причиной возникновения множества заболеваний, включая врожденные дефекты, и лишь только недавно был пролит свет на то, какие именно белки, вырабатываемые вирусом, являются его "смертельным оружием".Напомним нашим читателям, что за прошлый год вирусом Зика были заражены сотни тысяч людей, проживающих преимущественно в Южной и Северной Америке. И в настоящее время в распоряжении медиков не имеется ни эффективной вакцины, ни лекарственных препаратов, способных предотвратить заражение или справиться с последствиями заражения этим вирусом.Исследования вируса были проведены учеными из Медицинской школы университета Мэриленда, а результатом этих исследований является всестороннее описание генома вируса Зика. Путем анализа генома ученым удалось идентифицировать семь ключевых вирусных белков, которые несут всю ответственность за повреждения, причиняемые вирусом живым организмам.Для исследований генома вируса Зика ученые использовали специальные дрожжи вида Schizosaccharomyces pombe, которые являются самым распространенным способом изучения влияния различных болезнетворных микроорганизмов на живые клетки, таких как вирус имунодефицита и вирус желтой карликовости ячменя (Yellow Barley Dwarf virus), вирус, который является причиной многомиллионных убытков в сельскохозяйственной области.Во время исследований ученые отделили каждый из 14 видов белков и коротких пептидных цепочек, вырабатываемых вирусом Зика. Затем клетки колонии дрожжей были подвергнуты воздействию каждого из этих белков в отдельности, после чего была изучена реакция клеток на воздействие белка. Семь из 14 белков оказали разрушающее воздействие на живые клетки, тормозя их развитие, повреждая и даже убивая их.Теперь ученые, получив информацию о семи видах "смертельного оружия" вируса Зика, собираются выполнить проверку воздействия этих белков на живые клетки человеческого организма. Может случиться так, что некоторые из этих белков будут оказывать более разрушительное воздействие на клетки животного происхождения, а воздействие комбинации белков может быть более мощным, нежели воздействие каждого бека в отдельности.Естественно, что первые опыты будут проведены на искусственно выращенных культурах тканей, взятых у подопытных животных и людей-добровольцев. Затем опыты перенесутся на живых подопытных животных и на этом этапе уже можно будет рассчитывать в некоторой степени на появление эффективной вакцины и лекарственных препаратов, направленных на борьбу с симптомами заражения вирусом Зика.