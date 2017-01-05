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В Астане тарифы на электроэнергию и сжиженный газ не изменятся

Сегодня, 08:27
В Астане тарифы на электроэнергию и сжиженный газ не изменятся


С 1 января 2017 года в Астане тарифы на электроэнергию и сжиженный газ останутся без изменений, сообщил руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г. Астане Булат Танабергенов. Об этом передает Astana.kz.

По словам Булата Танабергенова, отмена ценового регулирования на регулируемых рынках может повлечь необъективный рост цен на услуги, предоставляемые субъектами рынка, либо вызвать социальную напряженность. В связи с чем министерством национальной экономики проведен анализ, по итогам которого подготовлен перечень рынков, предлагаемых к отнесению к общественно значимым, где отход от госрегулирования цен будет поэтапным.

«В настоящее время департаментом регулируются цены 12 субъектов рынка по 18 услугам. С 1 января 2017 года Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по городу Астане продолжит ценовое регулирование розничной реализации электроэнергии через АО „Астанаэнергосбыт“ и розничной реализации сжиженного газа через ГРУ — ТОО „Центральное газоснабжение г. Астана“. С нового года цена по данным субъектам рынка останется на уровне действующей», — подчеркнул Булат Танабергенов.

Остальные субъекты переходят к антимонопольному регулированию. При этом он отметил, что в случае факта «резких» скачков цен, что указывает на наличие в деятельности субъектов признаков нарушений законодательства в области конкуренции, антимонопольный орган вправе применить меры реагирования, включающие высокие штрафные санкции.

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