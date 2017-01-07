Goldman советует инвесторам делать ставки на валюты стран БРИКС

Сегодня, 14:14

Goldman Sachs Group призывает инвесторов делать ставки на валюты стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Южной Африки, но за исключением Китая, сообщает Bloomberg.



Что касается Китая, Goldman Sachs ожидает дальнейшего снижения юаня в этом году «по аналогии с 2016 годом». Камакшья Триведи и другие стратеги Goldman Sachs прогнозируют падение юаня до 7,3 за доллар к концу года, сообщает издание vestifinance.ru.

Между тем, опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозируют менее значительное снижение курса — до 7,16 юаня за доллар. На торгах в четверг в Пекине курс составлял 6,883 юаня за доллар.

Китай, Южная Корея и другие азиатские страны уязвимы к протекционистской политике избранного президента США Дональда Трампа. При этом Бразилия, Россия, Индия и Южная Африка в меньшей степени подвержены риску, считают аналитики Goldman Sachs.

Эксперты, комментируя ситуацию на четырех крупных развивающихся рынках, указывают на улучшение платежного баланса, снижение темпов инфляции, привлекательную реальную доходность и перспективы ускорения роста в этом году.