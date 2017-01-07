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В Сингапуре начата разработка первой в мире глобальной диспетчерской службы для управления движением беспилотников

Сегодня, 11:13
В Сингапуре начата разработка первой в мире глобальной диспетчерской службы для управления движением беспилотников


В небе над большими городами появляется все большее и большее количество беспилотных летательных аппаратов, которые выполняют функции наблюдения, делают снимки и доставляют товары покупателям. Все это представляет собой транспортную сеть с большим количеством движущихся элементов, которая вскоре будет нуждаться в организации, упорядочивающей и регулирующей все это движение. Специалисты из Технологического университета Нанянга (Nanyang Technological University, NTU) приступила к разработке системы диспетчерской службы для беспилотников, которая при помощи сети наземных станций охватит все воздушное пространство Сингапура, будет отслеживать все беспилотные летательные аппараты и направлять их движение по безопасным воздушным коридорам.

Следует отметить, что университет NTU не является пионером в этом деле. В данном направлении так же двигаются специалисты компании Amazon, которая уже начала осуществлять доставку товаров покупателям при помощи беспилотников, специалисты НАСА и ученые из некоторых других университетов Канады и Австралии.

Диспетчерская система будет учитывать зоны, предназначенные для взлета и посадки беспилотников, воздушные коридоры и все другое, что можно описать как систему невидимых воздушных путей. Эта система будет учитывать потенциально опасные участки, такие, как электростанции, аэропорты и т.п., не допуская в их воздушное пространство те летательные аппараты, которым "пришла в голову идея" немного срезать свой путь. Координация работы наземных станций позволит управлять воздушным движением с высокой точностью, уровень контроля будет осуществляться до уровня каждого летательного аппарата, а система будет обладать информацией о его текущем местоположении, направлении, скорости движения и о дистанции до любого другого летательного аппарата.

Реализация всех задуманных идей невозможна без использования большого количества самых современных технологий. Каждый беспилотный летательный аппарат должен уметь не только обмениваться данными и выполнять команды диспетчерской службы, он должен обладать еще рядом автономных функций, служащих для предотвращения столкновений в воздухе с другими аппаратами, к примеру.

Однако, прежде чем в Сингапуре начнут разворачиваться первые элементы глобальной, в масштабе этой страны, диспетчерской службы для беспилотников, разработчикам придется решить целый ряд юридических проблем и проблем, связанных с обеспечение безопасности системы. Помимо этого, им потребуется довести до ума компьютерную модель, в которой будет отражаться текущая ситуация, эта модель будет использоваться для прогнозирования и для определения самых безопасных и самых эффективных маршрутов полета беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время проект, который рассчитан на четыре года и в рамках которого ведется разработка системы диспетчерской службы, находится в стадии предварительной разработки и моделирования. Эта стадия будет длиться до конца 2017 года, после чего специалисты приступят к испытаниям первых беспилотных летательных аппаратов, системы управления которыми будут снабжены возможностью интеграции с диспетчерской службой.
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