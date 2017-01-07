В 126 магазинах Алматы запустят сезон скидок

Сегодня, 14:34

В Алматы начинается сезон скидок. Распродажи в рамках Almaty Sales Festival будут длиться с 20 января по 10 февраля 2017 года. Во всех 126 торгово-развлекательных центрах и магазинах формата street retail будут представлены скидки на широкий ассортимент непродовольственных товаров. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Алматы.

Акционные предложения приурочены к проведению Универсиады-2017, которая пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года. На этот период ожидается приезд туристов из регионов страны и зарубежья. В состязаниях примут участие более 2000 спортсменов из 58 стран мира.

Отметим, что в декабре 2016 года в городе проходили распродажи, приуроченные к новогодним праздникам. Так, в 120 торгово-развлекательных центрах и 120 продовольственных супермаркетах были запущены скидки от 19% до 80%.