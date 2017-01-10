Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран

Сегодня, 20:14

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о введении «безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» 80 стран. Безвизовый режим будет действовать в течение 5 дней. Об этом говорится на официальном сайте белорусского лидера, пишет издание vedomosti.ru.



При этом въезд без визы будет осуществляться только через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минска.

Действие указа распространяется на 39 стран Европы, включая все страны ЕС, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

«В первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии», — отмечается на сайте.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ, денежные средства, медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий на территории страны.