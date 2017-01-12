Новости

"Барыс" вырвал победу у хорватского "Медвешчака" в гостевом матче чемпионата КХЛ

Сегодня, 20:00
None
  • Просмотров: 0
Отзывы читателей
В 2017 году в Астане начнут курсировать ночные автобусы по трем маршрутам В 2017 году в Астане начнут курсировать ночные автобусы по трем маршрутам Новости Сегодня, 20:00
Американские геофизики определили точное время рождения Луны Американские геофизики определили точное время рождения Луны Новости Сегодня, 20:00
Facebook запустил проект для борьбы с фейками и создания качественных новостей Facebook запустил проект для борьбы с фейками и создания качественных новостей Новости Сегодня, 20:00
30 человек спасли из снежного плена сотрудники ДЧС ВКО 30 человек спасли из снежного плена сотрудники ДЧС ВКО Новости Сегодня, 20:00
"Барыс" вырвал победу у хорватского "Медвешчака" в гостевом матче чемпионата КХЛ Новости Сегодня, 20:00
Yahoo переименуется в Altaba Yahoo переименуется в Altaba Государство Сегодня, 02:40
Apple выпустит «убийцу» Google Glass Apple выпустит «убийцу» Google Glass Государство Сегодня, 02:39
Барак Обама выступил с прощальной речью Барак Обама выступил с прощальной речью Государство Сегодня, 02:25
Бигельды Габдуллин признал вину Бигельды Габдуллин признал вину Государство Сегодня, 02:17
QAZKOM начал обслуживать японские платёжные карты JCB QAZKOM начал обслуживать японские платёжные карты JCB Государство Сегодня, 02:15
В Актобе службу скорой помощи передали инвестору В Актобе службу скорой помощи передали инвестору Новости Вчера, 20:00
Арестованный Бигельды Габдуллин признал свою вину Арестованный Бигельды Габдуллин признал свою вину Новости Вчера, 20:00
Акимат Алматы опубликовал культурную программу в дни проведения Универсиады Акимат Алматы опубликовал культурную программу в дни проведения Универсиады Новости Вчера, 20:00
19-летняя Дарина Кульситова из Семея представит Казахстан на 19-летняя Дарина Кульситова из Семея представит Казахстан на "Мисс Вселенная" Новости Вчера, 20:00
11 лет назад инаугурация Президента РК впервые прошла под звуки песни Калдаякова 11 лет назад инаугурация Президента РК впервые прошла под звуки песни Калдаякова Новости Вчера, 20:00
Китайский робот Jia Jia приобретает большую реалистичность и интеллектуальные способности Китайский робот Jia Jia приобретает большую реалистичность и интеллектуальные способности KnowHow Вчера, 09:05
Ashalim Power Station - гелиотермальная электростанция с самой высокой в мире концентрационной башней Ashalim Power Station - гелиотермальная электростанция с самой высокой в мире концентрационной башней KnowHow Вчера, 09:04
Ученые научились изолировать отдельные атомы конденсата Бозе-Эйнштейна и производить высокоточные измерения при их помощи Ученые научились изолировать отдельные атомы конденсата Бозе-Эйнштейна и производить высокоточные измерения при их помощи KnowHow Вчера, 09:04
Аналитики назвали пятерку стран с лучшими кибервойсками Аналитики назвали пятерку стран с лучшими кибервойсками Государство 10-01-2017, 20:25
В Атырау 220 молодых семей обеспечат жильем В Атырау 220 молодых семей обеспечат жильем Государство 10-01-2017, 20:19