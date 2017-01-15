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Аскар Мамин и Асет Исекешев посетили стройплощадку Абу-Даби Плаза

Сегодня, 02:39
Аскар Мамин и Асет Исекешев посетили стройплощадку Абу-Даби Плаза


14 января первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин и аким Астаны Асет Исекешев ознакомились с ходом строительных работ многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза», сообщает Astana.kz.

Во время посещения строители доложили о ходе выполняемых работ. Также было сказано о сроках завершения нескольких объектов. Точнее, к международной выставке ЭКСПО-2017 будут сданы в эксплуатацию четырнадцатиэтажный гостиничный комплекс и торговый центр. А до конца года будут готовы еще три здания.

Напомним, комплекс «Абу-Даби Плаза» состоит из блоков разного назначения, образующих в совокупности многофункциональное высотное сооружение. В частности, в него входят офисы, гостиница, а также жилой комплекс. Общая площадь застройки составляет почти 500 тыс. кв. м. Количество работающих на объекте — 5000 человек, в том числе 3347 — местные специалисты.

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