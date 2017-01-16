16 января ещё один казахстанец скончался в ЦОНе. Ему было 53 года

Вчера, 10:20Эту информацию в понедельник подтвердили в корпорации «Правительство для граждан»Фото: timur.kassymzhanov/FacebookЦОН Алмалинского района Алматы 9 января 2017.«С прискорбием сообщаем о том, что сегодня, 16 января 2017, в ЦОНе Алатауского района Алматы скончался гражданин Кунтаков Жарас Нуркибаевич 1964 года рождения», - сообщила в понедельник пресс-служба корпорации «Правительство для граждан».Жарас Нуркибаевич обратился в ЦОН вместе со своей супругой за услугой «Регистрация граждан по месту жительства» в 09.30. «Загруженности в ЦОНе на тот момент не наблюдалось», - уверяют в пресс-службе.«Не успев взять талон единой электронной очереди, пока супруга заполняла бланк, в 09.42 гражданин почувствовал себя плохо, после чего ему незамедлительно была оказана медицинская помощь медработником, дежурившим в ЦОНе. В 9.52 приехала карета «скорой помощи», однако спасти Жараса Нуркибаевича не удалось. Государственная корпорация «Правительство для граждан» выражает свои соболезнования родным и близким Жараса Нуркибаевича», - сказано в сообщении.Напомним, 11 января 2017 в ЦОНе поселка Отеген батыр, что близ Алматы, скончался мужчина. Со слов очевидцев, он занял очередь за оформлением документов, а затем ему внезапно стало плохо. К месту происшествия была вызвана бригада скорой помощи, констатировавшая смерть человека.