Глава Apple Тим Кук получает меньше Игоря Сечина и Алексея Миллера

Глава Apple Тим Кук получает меньше Игоря Сечина и Алексея МиллераВчера, 15:54 Об этом пишет известный российский политик Алексей Навальный
Фото: PlayGround.ru
Тим Кук.
Forbes.kz публикует с некоторыми сокращениями материал Алексея Навального, размещенный на его сайте.
Извините, но никак не мог пройти мимо новости — она вышла под конец новогодних каникул — о том, что Apple наказала своего руководителя Тима Кука.
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Ему снизили зарплату за недостижение запланированной прибыли. В 2016 году годовая зарплата Кука составит $8,7 млн вместо запланированных $10 млн.
«Генеральный директор Apple Тим Кук получил в 2016 году самое маленькое вознаграждение по сравнению с другими топ-менеджерами компании. Это связано с тем, что Apple не достигла поставленных финансовых целей впервые с 2009 года, - сообщает The Wall Street Journal. - В связи с этим компания приняла решение сократить на 15% ежегодный годовой доход Тима Кука — по итогам 2016 он получил $8,75 млн вместо $10,3 млн годом ранее».
«Отмечается, что продажи нового iPhone были не такими успешными, как ожидалось. Реализация Apple Watch и сервисов Apple Music, iTunes и AppStore не смогли это компенсировать. Тем не менее, за прошлый финансовый год компания продала 212 млн iPhone, которые обеспечили 63% дохода, а Apple остается одной из самых успешных компаний с капитализацией более $600 млрд», - пишет «Коммерсантъ».
Читаю я это, а мысли мои совсем не в Купертино с Тимом Куком, а вовсе даже в Москве с Игорем Сечиным и Алексеем Миллером. Судя по их зарплате (получаемой в госкомпаниях), это самые высококлассные менеджеры. Они не провалили свою работу, как мы видим из отчётности компаний, а восхитительно управляли огромными инновационными корпорациями.
Правда капитализация Apple несравнима со стоимостью «Газпрома» и «Роснефти».
Да и прибыль тоже.
Зато по зарплатам россияне впереди.
Почитайте, кстати, отличную статью Бершидского от 2013 года: «Национальные чемпионы: как российские госменеджеры обогнали западных». Там найдёте более корректное сравнение — нефтяников с нефтяниками. В том числе сравнивается доход Сечина и Тиллерсона, работающего сейчас у Трампа. Выводы те же: зарплаты руководителей крупнейших в России госкомпаний ничем не оправданы.
Все данные, если кто-то хочет проверить:
«Газпром»
— Вознаграждение Миллера за 2015 — $17,7 млн
— Капитализация (на 10 января 2017) — $61,4 млрд, 3,69 трлн рублей
— Прибыль за 2015, относящаяся к акционерам «Газпрома» — 787,1 млрд рублей
«Роснефть»
— Вознаграждение Сечина за 2015 — $13 млн
— Капитализация (на 10 января 2017) — $70,1 млрд, 4,25 трлн рублей
— Прибыль за 2015, относящаяся к акционерам «Роснефти» — 355 млрд рублей
Apple
— Вознаграждение Тима Кука за 2015 — $10,3 млн (в 2016 – $8,75 млн)
— Капитализация (на 10 января 2017) — $631,4 млрд
— Чистая прибыль за 2015 финансовый год — $53,4 млрд (в 2016 – $45,7 млрд).