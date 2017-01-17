Новости / Государство

В Туркестане построят завод по переработке верблюжьего молока

Сегодня, 08:18
В Туркестане построят завод по переработке верблюжьего молока


В городе Туркестан состоялась закладка первого камня строящегося завода по переработке верблюжьего и кобыльего молока. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РК. Инициатором проекта является Минсельхоз.

Перерабатывающий завод будет реализован казахстанской компанией «Вторметалсервис», которая привлекла инвестиции китайской компании «Голден Кэмел групп».

В сообщении министерства указывается, что строительство завода позволит увеличить экспортный потенциал переработанного молока. Проектная мощность предприятия составляет 33 000 тонны в год.

«Реализация проекта даст мультипликативный эффект, предполагающий частичное решение вопросов занятости сельского населения близлежащих аулов. Также будет дан толчок развитию производства лекарственных средств из верблюжьего молока и сельхозкооперации по заготовке молока в Южно-Казахстанской области», — отметили в ведомстве.

В настоящее время в реализацию закона «О сельскохозяйственных кооперативах» зарегистрировано 564 сельскохозяйственных кооператива, в том числе 81 сельхозкооператив, ориентированный на заготовку и реализацию молока. Это позволяет заготовить 40 тысяч тонн молока в год с вовлечением более чем 8 тысяч ЛПХ. Для финансирования создания кооперативов в рамках «Дорожной карты занятости» предусмотрено 31,8 млрд. тенге.

  • Просмотров: 30
Похожие материалы
  • Молочная продукция станет дешевле Молочная продукция станет дешевле
  • Ряд молокозаводов в РК продают сухое молоко как натуральное Ряд молокозаводов в РК продают сухое молоко как натуральное
  • Штрафные санкции и налоги «душат» экспортеров мяса Штрафные санкции и налоги «душат» экспортеров мяса
  • На севере РК началось строительство завода по переработке масла На севере РК началось строительство завода по переработке масла
  • При участии НПП создано 50 сельхозкооперативов При участии НПП создано 50 сельхозкооперативов
    • Отзывы читателей
    Баглан Майлыбаев подозревается в разглашении государственных секретов Баглан Майлыбаев подозревается в разглашении государственных секретов Государство Сегодня, 08:35
    Аккаунт Минздрава в Instagram оказался фейком Аккаунт Минздрава в Instagram оказался фейком Государство Сегодня, 08:28
    В Туркестане построят завод по переработке верблюжьего молока В Туркестане построят завод по переработке верблюжьего молока Государство Сегодня, 08:18
    Гульнара Каримова допрошена по делу о коррупции Гульнара Каримова допрошена по делу о коррупции Государство Сегодня, 08:17
    Бауыржан Байбек сделал замечание руководству вокзалов Бауыржан Байбек сделал замечание руководству вокзалов Государство Сегодня, 08:16
    В Qazaq Air начато служебное расследование после инцидента с нетрезвым пилотом В Qazaq Air начато служебное расследование после инцидента с нетрезвым пилотом Новости Сегодня, 02:01
    Борьбой с вредными продуктами в РК заинтересовались депутаты Борьбой с вредными продуктами в РК заинтересовались депутаты Новости Сегодня, 02:00
    Азат Перуашев прокомментировал два смертельных случая в ЦОНах Азат Перуашев прокомментировал два смертельных случая в ЦОНах Новости Сегодня, 02:00
    17 января в Кыргызстане объявлено днем траура по погибшим при крушении самолета 17 января в Кыргызстане объявлено днем траура по погибшим при крушении самолета Новости Сегодня, 02:00
    "Сбежавший" маскот ЭКСПО-2017 Сауле завела аккаунт в Facebook Новости Сегодня, 02:00
    Казахстанцам предлагают сообщать о подозрительных лицах Казахстанцам предлагают сообщать о подозрительных лицах Государство Вчера, 02:39
    ЕНПФ возглавила Нурбиби Наурызбаева ЕНПФ возглавила Нурбиби Наурызбаева Государство Вчера, 02:38
    Задержан бывший замруководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев Задержан бывший замруководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев Государство Вчера, 02:36
    В период аттестации моратория на поступление на госслужбу не будет В период аттестации моратория на поступление на госслужбу не будет Государство Вчера, 02:23
    Ерик Султанов проинспектировал рынки Петропавловска Ерик Султанов проинспектировал рынки Петропавловска Государство Вчера, 02:17
    Африканец оштрафован в Костанае за просроченную регистрацию Африканец оштрафован в Костанае за просроченную регистрацию Новости 15-01-2017, 20:01
    Аномальные морозы в Сербии унесли жизни шести человек - СМИ Аномальные морозы в Сербии унесли жизни шести человек - СМИ Новости 15-01-2017, 20:00
    Андрей Аршавин: Я не ел бешбармак, так как мне не нравится, как он выглядит Андрей Аршавин: Я не ел бешбармак, так как мне не нравится, как он выглядит Новости 15-01-2017, 20:00
    Автор крупнейшей в США финансовой пирамиды монополизировал рынок какао в тюрьме Автор крупнейшей в США финансовой пирамиды монополизировал рынок какао в тюрьме Новости 15-01-2017, 20:00
    "Сарыарка" вернулась в тройку лидеров чемпионата Высшей хоккейной лиги Новости 15-01-2017, 20:00