В Туркестане построят завод по переработке верблюжьего молока

Сегодня, 08:18

В городе Туркестан состоялась закладка первого камня строящегося завода по переработке верблюжьего и кобыльего молока. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РК. Инициатором проекта является Минсельхоз.

Перерабатывающий завод будет реализован казахстанской компанией «Вторметалсервис», которая привлекла инвестиции китайской компании «Голден Кэмел групп».

В сообщении министерства указывается, что строительство завода позволит увеличить экспортный потенциал переработанного молока. Проектная мощность предприятия составляет 33 000 тонны в год.

«Реализация проекта даст мультипликативный эффект, предполагающий частичное решение вопросов занятости сельского населения близлежащих аулов. Также будет дан толчок развитию производства лекарственных средств из верблюжьего молока и сельхозкооперации по заготовке молока в Южно-Казахстанской области», — отметили в ведомстве.

В настоящее время в реализацию закона «О сельскохозяйственных кооперативах» зарегистрировано 564 сельскохозяйственных кооператива, в том числе 81 сельхозкооператив, ориентированный на заготовку и реализацию молока. Это позволяет заготовить 40 тысяч тонн молока в год с вовлечением более чем 8 тысяч ЛПХ. Для финансирования создания кооперативов в рамках «Дорожной карты занятости» предусмотрено 31,8 млрд. тенге.