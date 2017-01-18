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Американцы высказались о правлении Барака Обамы

Сегодня, 02:30
Американцы высказались о правлении Барака Обамы


Рейтинг популярности уходящего президента США Барака Обамы составляет 58 процентов. Таковы результаты соцопроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup, они опубликованы на сайте организации, пишет lenta.ru.

По данным исследования, средний рейтинг Барака Обамы в течение восьми лет, которые он находился у власти, составил 53 процента. Максимальный показатель был отмечен при инаугурации в 2009 года, тогда его действия одобрили 78 процентов американцев, минимальный — 42 процента — после выборов-2014 в Конгресс.

Также опрос свидетельствует о том, что Барак Обама покинет пост, заручившись гораздо большей поддержкой населения, чем его предшественник Джордж Буш-младший: симпатии к нему на момент истечения его полномочий выразили только 40 процентов опрошенных. В то же время Билл Клинтон и Джордж Буш-старший в момент ухода из Белого дома имели поддержку 57 и 62 процента американцев соответственно.

Стабильность во мнении у граждан Соединенных Штатов демонстрирует жена действующего главы государства. Мишель Обаме, как восемь лет назад, симпатизируют 68 процентов соотечественников.


Американцы высказались о правлении Барака Обамы

Прощальный твит Барака Обамы бьет рекорды популярности

11 января издание The Independent привело данные опроса центра изучения общественного мнения при Квиннипэкском университете, согласно которым рейтинг избранного президента США Дональда Трампа значительно снизился с конца ноября 2016 года. Действия Трампа одобрили 37 процентов населения, тогда как полутора месяцами ранее этот показатель составлял 44 процента. 51 процент опрошенных выразил недовольство республиканцем.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября 2016 года, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация назначена на 20 января в Вашингтоне возле Конгресса.

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