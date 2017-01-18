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Австралия разместила рекордный объем облигаций

Сегодня, 20:40
Австралия разместила рекордный объем облигаций


Правительство Австралии продало облигации со сроком погашения в декабре 2021 года на 9,3 млрд австралийских долларов (7 млрд долларов США), это крупнейший в истории страны выпуск бондов, сообщает Bloomberg.

Спрос среди инвесторов на облигации Австралии был высоким, несмотря на сомнения по поводу высшего кредитного рейтинга страны и способности правительства справиться с бюджетным дефицитом. Прогноз S&P Global Ratings по рейтингу Австралии является «негативным» с июля, пишет vestifinance.ru.

Доходность новых облигаций составила 2,24%, сообщило Австралийское агентство финансового управления (Australian Office of Financial Management, AOFM). Этот выпуск затмил размещение агентством 30-летних облигаций на 7,6 млрд австралийских долларов в октябре. Агентство также выкупает бонды со сроком погашения в июле 2017 года на 655 млн австралийских долларов и бонды с погашением в январе 2018 года на 2,41 млрд австралийских долларов в сочетании с этой сделкой.

Продажа облигаций с погашением в 2021 года — это «весьма удачная сделка» как для покупателей, так и для правительства Австралии, отмечает стратег Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Мартин Веттон. «Эта часть кривой на других рынках стабилизировалась, распродажа прекратилась», — добавил эксперт.

Продаже предшествовало восстановление спроса на долговые бумаги. Доходность трехлетних бондов снизилась после того, как достигла 2,07% в декабре на фоне распродажи на мировом рынке облигаций.

Как сообщали «Вести.Экономика», ВВП Австралии в III квартале 2016 года сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Спад был зафиксирован впервые с января-марта 2011 года. Экономика страны выросла на 1,8% по сравнению с III кварталом прошлого года, темпы роста стали минимальными с 2009 года.

Квартальное снижение ВВП Австралии отмечалось лишь трижды за последние 25 лет, это было связано с наводнением в Квинсленде в 2011 году, мировым финансовым кризисом в 2008 году и кризисом доткомов в 2000 году. Экономику страны поддерживал бум в сырьевой отрасли, однако спад в секторе изменил ситуацию.

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