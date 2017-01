В Совете директоров Казтелерадио изменения

Сегодня, 20:14

Тлеужан Тлешов и Сакен Сарсенов покинули Совет директоров АО «Казтелерадио». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании.



«Решением единственного акционера (АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде») досрочно прекращены полномочия члена совета директоров АО «Казтелерадио» Тлеужана Тлешова и председателя совета директоров Сакена Сарсенова. Новыми членами Совета директоров избраны Бекболат Хамитов и Таир Чокин, который также будет выполнять функции независимого директора «Казтелерадио», — указывается в распространенной информации.

Бекболат Хамитов (заместитель председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде») в 1995 году окончил Республиканскую физико-математическую школу, г. Алматы. В 2002 году получил степень бакалавра наук Университета Массачусетс, Бостон, МА, США. Специальность — «Менеджмент и экономика».

Трудовую деятельность начал в американской нефтегазовой компании Chevron.

В 2004—2008 годы — руководящая должность в АО «Центр маркетингово-аналитических исследований».

С 2011 по 2014 год руководил филиалом в г. Астане ТОО «AlFalahInvestmentManagement (Kazakhstan)» Казахстано-Абу-Дабийского инвестиционного фонда.

В 2014—2016 годы возглавлял АО «Единый регистратор ценных бумаг», являющегося инфраструктурной компанией рынка ценных бумаг.



Таир Чокин (член совета директоров, независимый директор АО «Казтелерадио») окончил The Wharton School at the University of Pennsylvania (Филадельфия, США) в 2011 году. C 2002 по 2006 год обучался в Kazakhstan Institute of Management, Economics, and Strategic Research (KIMEP).

С 2009 по 2011 год работал в Bank of America Merrill Lynch; занимал должность старшего трейдера в Royal Bank of Scotland (RBS)/ABN Amro Bank.

С 2014 года занимал должность директора по проектам в ТОО «Горное бюро».

С января 2016 года назначен членом совета директоров — независимым директором АО «Казтелерадио».