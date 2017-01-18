Новости / Государство

В Совете директоров Казтелерадио изменения

Сегодня, 20:14
В Совете директоров Казтелерадио изменения


Тлеужан Тлешов и Сакен Сарсенов покинули Совет директоров АО «Казтелерадио». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании.

«Решением единственного акционера (АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде») досрочно прекращены полномочия члена совета директоров АО «Казтелерадио» Тлеужана Тлешова и председателя совета директоров Сакена Сарсенова. Новыми членами Совета директоров избраны Бекболат Хамитов и Таир Чокин, который также будет выполнять функции независимого директора «Казтелерадио», — указывается в распространенной информации.

В Совете директоров Казтелерадио изменения

Бекболат Хамитов (заместитель председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде») в 1995 году окончил Республиканскую физико-математическую школу, г. Алматы. В 2002 году получил степень бакалавра наук Университета Массачусетс, Бостон, МА, США. Специальность — «Менеджмент и экономика».
Трудовую деятельность начал в американской нефтегазовой компании Chevron.
В 2004—2008 годы — руководящая должность в АО «Центр маркетингово-аналитических исследований».
С 2011 по 2014 год руководил филиалом в г. Астане ТОО «AlFalahInvestmentManagement (Kazakhstan)» Казахстано-Абу-Дабийского инвестиционного фонда.
В 2014—2016 годы возглавлял АО «Единый регистратор ценных бумаг», являющегося инфраструктурной компанией рынка ценных бумаг.

Таир Чокин (член совета директоров, независимый директор АО «Казтелерадио») окончил The Wharton School at the University of Pennsylvania (Филадельфия, США) в 2011 году. C 2002 по 2006 год обучался в Kazakhstan Institute of Management, Economics, and Strategic Research (KIMEP).
С 2009 по 2011 год работал в Bank of America Merrill Lynch; занимал должность старшего трейдера в Royal Bank of Scotland (RBS)/ABN Amro Bank.
С 2014 года занимал должность директора по проектам в ТОО «Горное бюро».
С января 2016 года назначен членом совета директоров — независимым директором АО «Казтелерадио».

  • Просмотров: 25
Похожие материалы
  • Изменения в Совете директоров Казтелерадио Изменения в Совете директоров Казтелерадио
  • В Казтелерадио новые члены совета директоров В Казтелерадио новые члены совета директоров
  • Ерболат Досаев избран главой совета директоров БРК Ерболат Досаев избран главой совета директоров БРК
  • Независимым директором КазАгроФинанс избран Азат Машабаев Независимым директором КазАгроФинанс избран Азат Машабаев
  • В холдинге Зерде новые управляющие директора В холдинге Зерде новые управляющие директора
    • Отзывы читателей
    Австралия разместила рекордный объем облигаций Австралия разместила рекордный объем облигаций Государство Сегодня, 20:40
    В центральной части Италии произошло мощное землетрясение В центральной части Италии произошло мощное землетрясение Государство Сегодня, 20:37
    Tele2 дарит абонентам месяц мобильной связи и интернета Tele2 дарит абонентам месяц мобильной связи и интернета Государство Сегодня, 20:33
    Алматы лидирует по числу одобренных проектов по Дорожной карте бизнеса Алматы лидирует по числу одобренных проектов по Дорожной карте бизнеса Государство Сегодня, 20:28
    В Совете директоров Казтелерадио изменения В Совете директоров Казтелерадио изменения Государство Сегодня, 20:14
    Американцы высказались о правлении Барака Обамы Американцы высказались о правлении Барака Обамы Государство Сегодня, 02:30
    В Казахстане проверят продукты с маркировкой ЭКО и БИО В Казахстане проверят продукты с маркировкой ЭКО и БИО Государство Сегодня, 02:28
    В Турции заявили о поимке стрелявшего в новогоднюю ночь террориста В Турции заявили о поимке стрелявшего в новогоднюю ночь террориста Государство Сегодня, 02:23
    British American Tobaccо станет крупнейшей табачной компанией мира British American Tobaccо станет крупнейшей табачной компанией мира Государство Сегодня, 02:12
    GM пообещает вложить $1 млрд в заводы в США GM пообещает вложить $1 млрд в заводы в США Государство Сегодня, 02:11
    Машины-монстры: Самая быстрая в мире кровать Машины-монстры: Самая быстрая в мире кровать KnowHow Вчера, 09:05
    Ученые превратили грызуна в агрессивного убийцу-зомби одним щелчком выключателя Ученые превратили грызуна в агрессивного убийцу-зомби одним щелчком выключателя KnowHow Вчера, 09:05
    Телескоп VLT получит новые средства, которые позволят ему подробно изучить систему Альфа Центавра Телескоп VLT получит новые средства, которые позволят ему подробно изучить систему Альфа Центавра KnowHow Вчера, 09:04
    Баглан Майлыбаев подозревается в разглашении государственных секретов Баглан Майлыбаев подозревается в разглашении государственных секретов Государство Вчера, 08:35
    Аккаунт Минздрава в Instagram оказался фейком Аккаунт Минздрава в Instagram оказался фейком Государство Вчера, 08:28
    В Туркестане построят завод по переработке верблюжьего молока В Туркестане построят завод по переработке верблюжьего молока Государство Вчера, 08:18
    Гульнара Каримова допрошена по делу о коррупции Гульнара Каримова допрошена по делу о коррупции Государство Вчера, 08:17
    Бауыржан Байбек сделал замечание руководству вокзалов Бауыржан Байбек сделал замечание руководству вокзалов Государство Вчера, 08:16
    В Qazaq Air начато служебное расследование после инцидента с нетрезвым пилотом В Qazaq Air начато служебное расследование после инцидента с нетрезвым пилотом Новости Вчера, 02:01
    Борьбой с вредными продуктами в РК заинтересовались депутаты Борьбой с вредными продуктами в РК заинтересовались депутаты Новости Вчера, 02:00