Американская валюта не падает ниже отметки 330 тенге

Американская валюта не падает ниже отметки 330 тенгеСегодня, 10:24 В четверг, 19 января, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги утренней сессии
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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по:
Как торгуется доллар на KASE в середине недели
В среду, 18 января, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы... →
- доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM),
- евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD),
- китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD).
Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 330,91 тенге за доллар (+0,36 тенге), объем торгов – 40 800 тыс. USD (-13 700 тыс. USD).
По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 48,4380 тенге за юань (-0,0409 тенге), объем торгов – 500 тыс. юаней (-400 тыс. юаней).
Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.