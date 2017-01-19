Американская валюта не падает ниже отметки 330 тенге

Сегодня, 10:24В четверг, 19 января, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги утренней сессииФото: © Depositphotos.com/_babenkodenisНа Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по:- доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM),- евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD),- китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD).Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 330,91 тенге за доллар (+0,36 тенге), объем торгов – 40 800 тыс. USD (-13 700 тыс. USD).По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 48,4380 тенге за юань (-0,0409 тенге), объем торгов – 500 тыс. юаней (-400 тыс. юаней).Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.