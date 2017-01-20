В ожидании Меланьи Трамп: наряды хозяек Белого дома

В ожидании Меланьи Трамп: наряды хозяек Белого домаСегодня, 06:20 Наряд первой леди США, в котором она появится на инаугурационном балу в пятницу, 20 января, имеет огромное значение, ведь многие считают его намеком на будущий стиль правления супруга
Фото: © AP Photo / J. Scott Applewhite
Меланья Трамп
Накануне инаугурации Дональда Трампа мировая модная общественность гадает, в каком наряде появится на инаугурационном балу Меланья Трамп, будущая первая леди.
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Полная коллекция нарядов первых леди США собрана в отделе политической истории в Национальном музее американской истории, который входит в состав Смитсоновского института. Музей уже отправил официальный запрос Меланье с просьбой передать свое инаугурационное платье в фонды, придав ему, таким образом, статус национального достояния.
В ожидании платья бывшей модели и будущей первой леди корреспондент Sputnik Беларусь Елена Васильева вспомнила, в чем вступали в статус первой леди США жены некоторых прежних президентов и какую моду привносили в политику.
Долли Мэдисон: долой монархию
На первом инаугурационном балу в 1809 году жена президента Джеймса Мэдисона, Долли Мэдисон, создала прецедент, выбрав американский наряд — темно-желтое бархатное платье и жемчужные украшения, вместо бриллиантовых, характерных для королевских особ. Таким образом, Долли популяризировала американский гардероб и стиль жизни, подходящий культуре того времени, когда к монархам относились с презрением.
Фото: © Национальный музей американской истории
Платье Долли Мэдисон, в котором она была на инаугурационном балу в 1809 году
Шелковыми нитями на инаугурационном платье Долли были вышиты цветы, бабочки, стрекозы — это был классический стиль конца 1800-х.
Элизабет Монро: как в Европе
Жена Монро (автора "доктрины Монро"), Элизабет — светская дама, предпочитающая проживать в Париже. Она модернизировала и Белый Дом, заставив его парижской мебелью. Инаугурационный бал был такой роскошный, что самому Монро стало неловко. Из Европы Элизабет Монро привезла и титул "Американской Красавицы" — одним словом, первая леди была крайне видной.
Мэри Линкольн: реформатор
На инаугурационном балу супруга Авраама Линкольна была в платье из тафты с черными продольными полосами. В качестве первой леди Мэри потратила много времени на модернизацию Белого дома. Также во время Гражданской войны она часто предпринимала поездки по госпиталям, где навещала раненых солдат. Мэри Линкольн выступала против рабства и всячески поддерживала политику своего мужа в отношении сохранения союза.
Фото: © Национальный музей американской истории
Платье из тафты Мэри Линкольн
Фрэнсис Кливленд: любимица медиа
Первая леди была объектом пристального внимания средств массовой информации. Став хозяйкой Белого дома, она стала популярной благодаря своему очарованию. Фрэнсис проводила два приема в неделю, один из которых был в субботу после полудня, когда туда могли прийти освободившиеся после работы женщины.
В этом платье Фрэнсис появилась на инаугурационном балу, когда ее супруг во второй раз стал президентом США.
Фото: © Национальный музей американской истории
Платье Фрэнсис Кливленд, надетое на второй инаугурационный бал
Флоренс Гардинг: само очарование
Согласно воспоминаниям современников, первая леди США была женщиной приветливой и не высокомерной. Она занималась благотворительностью, отстаивала равноправие полов, оказывала помощь ветеранам Первой мировой войны. После смерти супруга в 1923 она покинула Вашингтон и вновь вернулась в Марион, посвятив остаток жизни борьбе за доброе имя Гардинга, критикуемого прессой.
Фото: © Национальный музей американской истории
На балу Флоренс Гардинг появилась в платье от дизайнера Гарри Коллинза
Элеонора Рузвельт: без бала
Франклин Рузвельт в 1933 свой первый инаугурационный бал провел за работой, а три последующие отменил сначала из-за Великой депрессии, которую переживала Америка, потом из-за Второй мировой войны. Рузвельт положил начало традиции вкраплять в торжественную инаугурационную речь шутки. После Рузвельта подготовкой речей занимались целые группы секретарей и помощников.
Фото: © Национальный музей американской истории
Наряд Элеоноры Рузвельт
Но и политическая деятельность первой леди была отнюдь не легкомысленной: она была даже заместителем министра обороны во время второй мировой войны. Элеонора Рузвельт стала и одной из основательниц организации Freedom House.
Жаклин Кеннеди: икона стиля
Супруга 35-го президента США считается самой элегантной первой леди за всю историю Белого дома, хотя она и провела там всего два года. Превзойти безупречный вкус Джеки пока не удалось никому. Жена Джона Кеннеди питала слабость к парижским дизайнерам, особенно к Шанель, за что ее часто критиковали. Чтобы не давать повода, Жаклин сама придумала дизайн платья и накидки для инаугурации и даже нарисовала эскизы. Например, расшитый бисером белый наряд без рукавов.
Фото: © PIXABAY.COM
Жаклин Кеннеди по сей день остается самой стильной из первых леди США
Восстановление Белого дома было первым крупным проектом Жаклин Кеннеди как первой леди. Посетив Белый дом до инаугурации, она была разочарована: в нем совершенно отсутствовала историческая атмосфера. Комнаты были обставлены обыкновенной современной мебелью, что показалось Жаклин недопустимым для такого исторического места, как Белый дом. Переехав в президентский особняк, она старалась сделать личную часть дома более привлекательной.
Розалин Картер: прошлый сезон
Руководствуясь сантиментами и ностальгируя, она в день инаугурации в 1977 надела то же платье, в котором была, когда Джимми Картер принимал пост губернатора Джорджии.
Наряд сам по себе был неплох: белое платье из шифона. Но оно успело выйти из моды за то время, которое понадобилось Картеру на то, чтобы совершить путь от кресла губернатора до Овального кабинета в Вашингтоне. Общественность негодовала, но это не отменяет того, что поговаривают, будто президент не принимал ни одного решения, не посоветовавшись со своей Роуз.
Фото: © Национальный музей американской истории
Розалин Картер раскритиковали за этот наряд
Меланья Трамп: ожидаем 20 января
Уроженка Словении Меланья Трамп будет второй первой леди США, родившейся за границей, после уроженки Британии Луизы Адамс. Меланья несколько раз говорила о том, что восхищается Джеки (Жаклин). Какой стиль платья (как символ стиля правления своего супруга) она изберет, узнаем 20 января.