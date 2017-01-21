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В Алматы начался фестиваль скидок

Сегодня, 20:21
В Алматы начался фестиваль скидок


С 20 января по 10 февраля в Алматы проходит фестиваль скидок Almaty Sales Festival — Winter 2017. Некоторые торговые центры, которые принимают участие в акции, посетил аким Бауыржан Байбек. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима.

В фестивале принимают участие 100 торговых центров и 100 магазинов формата street retail, представляющие около 500 известных мировых брендов. В сообщении пресс-службы отмечается, что во время фестиваля можно будет купить одежду со скидкой до 80%, косметику — до 20%, ювелирные изделия — до 40%. Также будет снижена стоимость бытовой техники.

В начале января сообщалось, что участниками акции скидок станут 126 торгово-развлекательных центров и магазинов формата street retail.


В Алматы начался фестиваль скидок

В 126 магазинах Алматы запустят сезон скидок

В период фестиваля на площадках различных торгово-развлекательных центров пройдут тематические мероприятия, такие как ярмарка ремесленников, выставка казахстанских дизайнеров, мастер-классы для детей, предусмотрена концертная программа.

Almaty Sales Festival — Winter 2017 приурочен к проведению в городе Универсиады.

В ходе посещения торгового центра MEGA Alma-Ata аким Алматы также посетил кассу, где можно приобрести билеты на предстоящие Зимние игры Универсиады. Как сообщили на кассе, особой популярностью пользуются билеты на соревнования по фигурному катанию и хоккею, а на игры с участием казахстанских хоккеистов мест уже нет. В целом на сегодняшний день продано уже 86 тысяч из 200 тысяч билетов.

Участники Almaty Sales Festival — Winter 2017

Наименование

Адрес

Ауэзовск ий район

1

ТЦ Армада

ул. Маречека, 1

2

ТД Альянс

ул. Береговая, 17а

3

ТД Аттила

мкр.Аксай-2, 75а

4

ТД Дукат

мкр. 10, 3б

5

ТД Мамыр

мкр. «Мамыр-4», 187а

6

ТД Масато

ул. Жандосова, 162а

7

ТД Пульсар

пр. Алтынсарин, 55а

8

ТЦ Раш

мкр.4, 10 а

9

ТРЦ Asia Park

Райымбека, 514 А

10

ТРЦ Спутник

мкр.Мамыр-1, д. 8а ул. Б. Момышулы

11

ТД Люмир

мкр. Астана, д.1/10

12

ТД Нур

мкр. Аксай-4, д. 70б

13

ТРЦ City +

ул. Толе би, 285 уг. Утеген 18. батыра

14

ТД МИР

мкр.2, д. 28А

15

ТД 12 месяцев

пр. Райымбека, 516

16

ТД Аксай-3

ул. Толеби, уг.ул.Б.Момышулы

17

ТД «СТТІ»

ул. Яссауи, 86

18

ТД Алматинский Золотой Базар

ул. Кабдолова 1/3

19

ТРЦ Гранд Парк Алматы

ул. Кабдолова 1/3

20

ТД Елдаулет

мкр.Жетысу -1, 40 дом

21

ТД Абди

Ул. Саина, уг. ул. Улугбека

22

ТЦ «Almaty Mall»

ул. Тепличный 11В/28

23

Т РЦ Москва

8 микрорайон 37/1

Алмалинский район

24

Т РЦ «Глобус»

Пр. Абая, 109 в

25

ТД «Детский Мир»

Пр. Абылай хана, 103

26

ТРЦ «ЦУМ»

Пр. Абылай хана, 62

27

Т РЦ «Silk Way City»

Ул. Толе би, 71

28

ТЦ Ego Live

ул. Розыбакиева, 37 в

29

ТД Прага

ул. Толе би, 232

30

Т РЦ «Мегапарк»

Пр. Сейфуллина,

31

ТРЦ «Citycenter»

Ул. Толе би, 136

32

ТД «Арена»

Пр. Абая, 141

33

ТД «Тмар»

Ул. Толе би, 187

34

ТД «Асыл»

Ул. Туркебаева, 92

35

Т Ц «Саламат»

Ул. Шевченко, 204, № 1 офис

36

Т Ц «Атриум»

Ул. Наурызбай батыра, 7 б

37

Т Ц «Баумарт»

Ул. Толе би, 189

38

Т Д «Планета Электроники»

Ул. Ауэзова, 91/62

39

ТД «Жанна»

Пр. Абая, 117

40

Т Д «Меломан»

Ул. Гоголя, 58

41

ТД «Алмаз»

Ул. Гоголя, 77/85

Бостандыкский район

42

ТРЦ «Мега центр Алма-Ата»

Розыбакиева, 147

43

Т Р Ц «Алмалы»

Площадь Республики, 2

44

Т Р Ц «АДК»

Сатпаева, 90

45

Т Р Ц «Галерея»

Тимирязева, 42

46

Т Р Ц «Променад»

Абая, 44а

47

Т Ц «Каркара»

Тимирязева, 42

48

ТД «Дана»

Розыбакиева, 77

49

ТД «Карасу»

Розыбакиева, 75

50

Т Д «Орбита»

мкр. «Орбита 3» д. 5/4

51

ТД Дархан

Ул. Джандосова, уг. ул. Айманова

52

Т Р Ц «Esentai Mall»

пр.Аль-Фараби 77/8

53

ТД «Французский дом»

ул. Фурманова, 187

54

ТД Deluxe

Навои, 310

55

ТД «Строй Март»

Гагарина проспект, 244а

56

ТД «Коктем»

Коктем 1-й микрорайон, 20

Алатауский район

57

ТЦ «Акбулак»

Ул. Северное кольцо

58

ТЦ «Евразия»

ул. Северное кольцо 14.

59

ТЦ «Алатау-2»

ул. Северное кольцо 8.

60

ТЦ «Строй сити»

пр. Рыскулова 103.

61

ТД «Жибек жолы»

Пр. Райымбека

62

ТЦ «Береке 7»

Пр. Рыскулова

63

ТЦ «Домиллион»

пр. Рыскулова, 143В

64

ТЦ «Алатау»

пр. Рыскулова, 103/3

Жетысуский район

65

ТЦ Адем

ул. Северное кольцо 3 Б.у

66

ТЦ Мерей

пр. Суюнбая, д. 2 .

67

ТРЦ Maxima

пр. Райымбека, д. 239 г.

68

ТД Белес

мкр. «Айнабулак», д. 71-д.

69

ТД Алтын Тараз

пр. Абылай хана, д. 3.

70

ТЦ Алатау 1

ул. Северное Кольцо, 23

71

ТЦ ЯЛЯН

ул. Северное Кольцо, 9

72

ТД Салем

ул. Бокейханова, 508

73

ТД Олжа

ул. Северное кольцо, 29

74

ТД Юпитер

ул. Северное Кольцо, 19

75

ТД Арман

Айнабулак 3-й микрорайон, 141а

76

ТД Абди

Сейфуллина проспект, 465

Медеуский район

77

ТД «Восход»

Кунаева, 163

78

ТД «Евразия»

Самал-1, д. 9а

79

ТРЦ «Ритц Палас»

Самал-3, 1

80

ТЦ «Акниет»

Кунаева, уг. ул. Райымбека

81

ТЦ Silk Way Passage

Жибек жолы, 70

82

Т Ц «Квартал»

Жибек жолы, 50

83

ТД «Туркестан»

Ул. Макатаева, 49

84

ТД «Кызыл Тан»

Ул. Валиханова 45

85

ТД «Viled»

Самал 2-й микрорайон, 67

86

ТД «Алма»

Жибек жолы, 55

87

ТД «Азия»

Жибек жолы, 55/1

88

ТЦ «Life town»

Мендыкулова, 98

89

Т Ц «Мегатау»

Луганского, 21а

90

Т Д «Коктем»

Уалиханова, 170

91

ТД «САЯХАТ»

Фурманова, 270а

92

ТРЦ Достык Плаза

Самал 2-й микрорайон, 111

93

ТД Планета электроники

пр. Достык, 29

94

ТД Казахювелир

ул. Фурманова, уг. ул. Богенбай

95

ТЦ ГУМ

ул. Тулебаева, 26

96

ТЦ Колибри

ул. Валиханова 170

Турксибск ий район

97

ТРЦ «МАРТ»

ул. Рихарда Зорге, 18

98

ТЦ «Жибек-Жолы»

пр. Сейфуллина, 9а

99

ТД «Кунгей»

ул. Молдагалиева, 2

100

ТД «Мария стиль»

ул. Станкевича 3/1

101

ТД «Кунгей»

ул. Молдагалиева, 2

102

ТД «Huseinoff »

Пр. Суюнбая, 419а

103

ТД «Турксиб»

ул. Ботрольда, 42

104

ТЛЦ «Жетысу-Семиречие»

мкр. Кайрат, 181182 к5

Всемирная зимняя Универсиада-2017 пройдет с 29 января по 8 февраля, в ней примут участие более 2000 спортсменов из 57 стран мира, также ожидается большой поток иностранных гостей.

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