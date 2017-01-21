В Алматы начался фестиваль скидок

Сегодня, 20:21

С 20 января по 10 февраля в Алматы проходит фестиваль скидок Almaty Sales Festival — Winter 2017. Некоторые торговые центры, которые принимают участие в акции, посетил аким Бауыржан Байбек. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима.

В фестивале принимают участие 100 торговых центров и 100 магазинов формата street retail, представляющие около 500 известных мировых брендов. В сообщении пресс-службы отмечается, что во время фестиваля можно будет купить одежду со скидкой до 80%, косметику — до 20%, ювелирные изделия — до 40%. Также будет снижена стоимость бытовой техники.

В начале января сообщалось, что участниками акции скидок станут 126 торгово-развлекательных центров и магазинов формата street retail.



В 126 магазинах Алматы запустят сезон скидок

В период фестиваля на площадках различных торгово-развлекательных центров пройдут тематические мероприятия, такие как ярмарка ремесленников, выставка казахстанских дизайнеров, мастер-классы для детей, предусмотрена концертная программа.

Almaty Sales Festival — Winter 2017 приурочен к проведению в городе Универсиады.

В ходе посещения торгового центра MEGA Alma-Ata аким Алматы также посетил кассу, где можно приобрести билеты на предстоящие Зимние игры Универсиады. Как сообщили на кассе, особой популярностью пользуются билеты на соревнования по фигурному катанию и хоккею, а на игры с участием казахстанских хоккеистов мест уже нет. В целом на сегодняшний день продано уже 86 тысяч из 200 тысяч билетов.

Участники Almaty Sales Festival — Winter 2017

№ Наименование Адрес Ауэзовск ий район 1 ТЦ Армада ул. Маречека, 1 2 ТД Альянс ул. Береговая, 17а 3 ТД Аттила мкр.Аксай-2, 75а 4 ТД Дукат мкр. 10, 3б 5 ТД Мамыр мкр. «Мамыр-4», 187а 6 ТД Масато ул. Жандосова, 162а 7 ТД Пульсар пр. Алтынсарин, 55а 8 ТЦ Раш мкр.4, 10 а 9 ТРЦ Asia Park Райымбека, 514 А 10 ТРЦ Спутник мкр.Мамыр-1, д. 8а ул. Б. Момышулы 11 ТД Люмир мкр. Астана, д.1/10 12 ТД Нур мкр. Аксай-4, д. 70б 13 ТРЦ City + ул. Толе би, 285 уг. Утеген 18. батыра 14 ТД МИР мкр.2, д. 28А 15 ТД 12 месяцев пр. Райымбека, 516 16 ТД Аксай-3 ул. Толеби, уг.ул.Б.Момышулы 17 ТД «СТТІ» ул. Яссауи, 86 18 ТД Алматинский Золотой Базар ул. Кабдолова 1/3 19 ТРЦ Гранд Парк Алматы ул. Кабдолова 1/3 20 ТД Елдаулет мкр.Жетысу -1, 40 дом 21 ТД Абди Ул. Саина, уг. ул. Улугбека 22 ТЦ «Almaty Mall» ул. Тепличный 11В/28 23 Т РЦ Москва 8 микрорайон 37/1 Алмалинский район 24 Т РЦ «Глобус» Пр. Абая, 109 в 25 ТД «Детский Мир» Пр. Абылай хана, 103 26 ТРЦ «ЦУМ» Пр. Абылай хана, 62 27 Т РЦ «Silk Way City» Ул. Толе би, 71 28 ТЦ Ego Live ул. Розыбакиева, 37 в 29 ТД Прага ул. Толе би, 232 30 Т РЦ «Мегапарк» Пр. Сейфуллина, 31 ТРЦ «Citycenter» Ул. Толе би, 136 32 ТД «Арена» Пр. Абая, 141 33 ТД «Тмар» Ул. Толе би, 187 34 ТД «Асыл» Ул. Туркебаева, 92 35 Т Ц «Саламат» Ул. Шевченко, 204, № 1 офис 36 Т Ц «Атриум» Ул. Наурызбай батыра, 7 б 37 Т Ц «Баумарт» Ул. Толе би, 189 38 Т Д «Планета Электроники» Ул. Ауэзова, 91/62 39 ТД «Жанна» Пр. Абая, 117 40 Т Д «Меломан» Ул. Гоголя, 58 41 ТД «Алмаз» Ул. Гоголя, 77/85 Бостандыкский район 42 ТРЦ «Мега центр Алма-Ата» Розыбакиева, 147 43 Т Р Ц «Алмалы» Площадь Республики, 2 44 Т Р Ц «АДК» Сатпаева, 90 45 Т Р Ц «Галерея» Тимирязева, 42 46 Т Р Ц «Променад» Абая, 44а 47 Т Ц «Каркара» Тимирязева, 42 48 ТД «Дана» Розыбакиева, 77 49 ТД «Карасу» Розыбакиева, 75 50 Т Д «Орбита» мкр. «Орбита 3» д. 5/4 51 ТД Дархан Ул. Джандосова, уг. ул. Айманова 52 Т Р Ц «Esentai Mall» пр.Аль-Фараби 77/8 53 ТД «Французский дом» ул. Фурманова, 187 54 ТД Deluxe Навои, 310 55 ТД «Строй Март» Гагарина проспект, 244а 56 ТД «Коктем» Коктем 1-й микрорайон, 20 Алатауский район 57 ТЦ «Акбулак» Ул. Северное кольцо 58 ТЦ «Евразия» ул. Северное кольцо 14. 59 ТЦ «Алатау-2» ул. Северное кольцо 8. 60 ТЦ «Строй сити» пр. Рыскулова 103. 61 ТД «Жибек жолы» Пр. Райымбека 62 ТЦ «Береке 7» Пр. Рыскулова 63 ТЦ «Домиллион» пр. Рыскулова, 143В 64 ТЦ «Алатау» пр. Рыскулова, 103/3 Жетысуский район 65 ТЦ Адем ул. Северное кольцо 3 Б.у 66 ТЦ Мерей пр. Суюнбая, д. 2 . 67 ТРЦ Maxima пр. Райымбека, д. 239 г. 68 ТД Белес мкр. «Айнабулак», д. 71-д.

69 ТД Алтын Тараз пр. Абылай хана, д. 3. 70 ТЦ Алатау 1 ул. Северное Кольцо, 23 71 ТЦ ЯЛЯН ул. Северное Кольцо, 9 72 ТД Салем ул. Бокейханова, 508 73 ТД Олжа ул. Северное кольцо, 29 74 ТД Юпитер ул. Северное Кольцо, 19 75 ТД Арман Айнабулак 3-й микрорайон, 141а 76 ТД Абди Сейфуллина проспект, 465 Медеуский район 77 ТД «Восход» Кунаева, 163 78 ТД «Евразия» Самал-1, д. 9а 79 ТРЦ «Ритц Палас» Самал-3, 1 80 ТЦ «Акниет» Кунаева, уг. ул. Райымбека 81 ТЦ Silk Way Passage Жибек жолы, 70 82 Т Ц «Квартал» Жибек жолы, 50 83 ТД «Туркестан» Ул. Макатаева, 49 84 ТД «Кызыл Тан» Ул. Валиханова 45 85 ТД «Viled» Самал 2-й микрорайон, 67 86 ТД «Алма» Жибек жолы, 55 87 ТД «Азия» Жибек жолы, 55/1 88 ТЦ «Life town» Мендыкулова, 98 89 Т Ц «Мегатау» Луганского, 21а 90 Т Д «Коктем» Уалиханова, 170 91 ТД «САЯХАТ» Фурманова, 270а 92 ТРЦ Достык Плаза Самал 2-й микрорайон, 111 93 ТД Планета электроники пр. Достык, 29 94 ТД Казахювелир ул. Фурманова, уг. ул. Богенбай 95 ТЦ ГУМ ул. Тулебаева, 26 96 ТЦ Колибри ул. Валиханова 170 Турксибск ий район 97 ТРЦ «МАРТ» ул. Рихарда Зорге, 18 98 ТЦ «Жибек-Жолы» пр. Сейфуллина, 9а 99 ТД «Кунгей» ул. Молдагалиева, 2 100 ТД «Мария стиль» ул. Станкевича 3/1 101 ТД «Кунгей» ул. Молдагалиева, 2 102 ТД «Huseinoff » Пр. Суюнбая, 419а 103 ТД «Турксиб» ул. Ботрольда, 42 104 ТЛЦ «Жетысу-Семиречие» мкр. Кайрат, 181182 к5

Всемирная зимняя Универсиада-2017 пройдет с 29 января по 8 февраля, в ней примут участие более 2000 спортсменов из 57 стран мира, также ожидается большой поток иностранных гостей.