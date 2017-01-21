В Алматы начался фестиваль скидок

В Алматы начался фестиваль скидокСегодня, 20:21
С 20 января по 10 февраля в Алматы проходит фестиваль скидок Almaty Sales Festival — Winter 2017. Некоторые торговые центры, которые принимают участие в акции, посетил аким Бауыржан Байбек. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима.
В фестивале принимают участие 100 торговых центров и 100 магазинов формата street retail, представляющие около 500 известных мировых брендов. В сообщении пресс-службы отмечается, что во время фестиваля можно будет купить одежду со скидкой до 80%, косметику — до 20%, ювелирные изделия — до 40%. Также будет снижена стоимость бытовой техники.
В начале января сообщалось, что участниками акции скидок станут 126 торгово-развлекательных центров и магазинов формата street retail.
В 126 магазинах Алматы запустят сезон скидок
В период фестиваля на площадках различных торгово-развлекательных центров пройдут тематические мероприятия, такие как ярмарка ремесленников, выставка казахстанских дизайнеров, мастер-классы для детей, предусмотрена концертная программа.
Almaty Sales Festival — Winter 2017 приурочен к проведению в городе Универсиады.
В ходе посещения торгового центра MEGA Alma-Ata аким Алматы также посетил кассу, где можно приобрести билеты на предстоящие Зимние игры Универсиады. Как сообщили на кассе, особой популярностью пользуются билеты на соревнования по фигурному катанию и хоккею, а на игры с участием казахстанских хоккеистов мест уже нет. В целом на сегодняшний день продано уже 86 тысяч из 200 тысяч билетов.
Участники Almaty Sales Festival — Winter 2017
№
Наименование
Адрес
Ауэзовск ий район
|1
ТЦ Армада
ул. Маречека, 1
|2
ТД Альянс
ул. Береговая, 17а
|3
ТД Аттила
мкр.Аксай-2, 75а
|4
ТД Дукат
мкр. 10, 3б
|5
ТД Мамыр
мкр. «Мамыр-4», 187а
|6
ТД Масато
ул. Жандосова, 162а
|7
ТД Пульсар
пр. Алтынсарин, 55а
|8
ТЦ Раш
мкр.4, 10 а
|9
ТРЦ Asia Park
Райымбека, 514 А
|10
ТРЦ Спутник
мкр.Мамыр-1, д. 8а ул. Б. Момышулы
|11
ТД Люмир
мкр. Астана, д.1/10
|12
ТД Нур
мкр. Аксай-4, д. 70б
|13
ТРЦ City +
ул. Толе би, 285 уг. Утеген 18. батыра
|14
ТД МИР
мкр.2, д. 28А
|15
ТД 12 месяцев
пр. Райымбека, 516
|16
ТД Аксай-3
ул. Толеби, уг.ул.Б.Момышулы
|17
ТД «СТТІ»
ул. Яссауи, 86
|18
ТД Алматинский Золотой Базар
ул. Кабдолова 1/3
|19
ТРЦ Гранд Парк Алматы
ул. Кабдолова 1/3
|20
ТД Елдаулет
мкр.Жетысу -1, 40 дом
|21
ТД Абди
Ул. Саина, уг. ул. Улугбека
|22
ТЦ «Almaty Mall»
ул. Тепличный 11В/28
|23
Т РЦ Москва
8 микрорайон 37/1
Алмалинский район
|24
Т РЦ «Глобус»
Пр. Абая, 109 в
|25
ТД «Детский Мир»
Пр. Абылай хана, 103
|26
ТРЦ «ЦУМ»
Пр. Абылай хана, 62
|27
Т РЦ «Silk Way City»
Ул. Толе би, 71
|28
ТЦ Ego Live
ул. Розыбакиева, 37 в
|29
ТД Прага
ул. Толе би, 232
|30
Т РЦ «Мегапарк»
Пр. Сейфуллина,
|31
ТРЦ «Citycenter»
Ул. Толе би, 136
|32
ТД «Арена»
Пр. Абая, 141
|33
ТД «Тмар»
Ул. Толе би, 187
|34
ТД «Асыл»
Ул. Туркебаева, 92
|35
Т Ц «Саламат»
Ул. Шевченко, 204, № 1 офис
|36
Т Ц «Атриум»
Ул. Наурызбай батыра, 7 б
|37
Т Ц «Баумарт»
Ул. Толе би, 189
|38
Т Д «Планета Электроники»
Ул. Ауэзова, 91/62
|39
ТД «Жанна»
Пр. Абая, 117
|40
Т Д «Меломан»
Ул. Гоголя, 58
|41
ТД «Алмаз»
Ул. Гоголя, 77/85
Бостандыкский район
|42
ТРЦ «Мега центр Алма-Ата»
Розыбакиева, 147
|43
Т Р Ц «Алмалы»
Площадь Республики, 2
|44
Т Р Ц «АДК»
Сатпаева, 90
|45
Т Р Ц «Галерея»
Тимирязева, 42
|46
Т Р Ц «Променад»
Абая, 44а
|47
Т Ц «Каркара»
Тимирязева, 42
|48
ТД «Дана»
Розыбакиева, 77
|49
ТД «Карасу»
Розыбакиева, 75
|50
Т Д «Орбита»
мкр. «Орбита 3» д. 5/4
|51
ТД Дархан
Ул. Джандосова, уг. ул. Айманова
|52
Т Р Ц «Esentai Mall»
пр.Аль-Фараби 77/8
|53
ТД «Французский дом»
ул. Фурманова, 187
|54
ТД Deluxe
Навои, 310
|55
ТД «Строй Март»
Гагарина проспект, 244а
|56
ТД «Коктем»
Коктем 1-й микрорайон, 20
Алатауский район
|57
ТЦ «Акбулак»
Ул. Северное кольцо
|58
ТЦ «Евразия»
ул. Северное кольцо 14.
|59
ТЦ «Алатау-2»
ул. Северное кольцо 8.
|60
ТЦ «Строй сити»
пр. Рыскулова 103.
|61
ТД «Жибек жолы»
Пр. Райымбека
|62
ТЦ «Береке 7»
Пр. Рыскулова
|63
ТЦ «Домиллион»
пр. Рыскулова, 143В
|64
ТЦ «Алатау»
пр. Рыскулова, 103/3
Жетысуский район
|65
ТЦ Адем
ул. Северное кольцо 3 Б.у
|66
ТЦ Мерей
пр. Суюнбая, д. 2 .
|67
ТРЦ Maxima
пр. Райымбека, д. 239 г.
|68
ТД Белес
мкр. «Айнабулак», д. 71-д.
|69
ТД Алтын Тараз
пр. Абылай хана, д. 3.
|70
ТЦ Алатау 1
ул. Северное Кольцо, 23
|71
ТЦ ЯЛЯН
ул. Северное Кольцо, 9
|72
ТД Салем
ул. Бокейханова, 508
|73
ТД Олжа
ул. Северное кольцо, 29
|74
ТД Юпитер
ул. Северное Кольцо, 19
|75
ТД Арман
Айнабулак 3-й микрорайон, 141а
|76
ТД Абди
Сейфуллина проспект, 465
Медеуский район
|77
ТД «Восход»
Кунаева, 163
|78
ТД «Евразия»
Самал-1, д. 9а
|79
ТРЦ «Ритц Палас»
Самал-3, 1
|80
ТЦ «Акниет»
Кунаева, уг. ул. Райымбека
|81
ТЦ Silk Way Passage
Жибек жолы, 70
|82
Т Ц «Квартал»
Жибек жолы, 50
|83
ТД «Туркестан»
Ул. Макатаева, 49
|84
ТД «Кызыл Тан»
Ул. Валиханова 45
|85
ТД «Viled»
Самал 2-й микрорайон, 67
|86
ТД «Алма»
Жибек жолы, 55
|87
ТД «Азия»
Жибек жолы, 55/1
|88
ТЦ «Life town»
Мендыкулова, 98
|89
Т Ц «Мегатау»
Луганского, 21а
|90
Т Д «Коктем»
Уалиханова, 170
|91
ТД «САЯХАТ»
Фурманова, 270а
|92
ТРЦ Достык Плаза
Самал 2-й микрорайон, 111
|93
ТД Планета электроники
пр. Достык, 29
|94
ТД Казахювелир
ул. Фурманова, уг. ул. Богенбай
|95
ТЦ ГУМ
ул. Тулебаева, 26
|96
ТЦ Колибри
ул. Валиханова 170
Турксибск ий район
|97
ТРЦ «МАРТ»
ул. Рихарда Зорге, 18
|98
ТЦ «Жибек-Жолы»
пр. Сейфуллина, 9а
|99
ТД «Кунгей»
ул. Молдагалиева, 2
|100
ТД «Мария стиль»
ул. Станкевича 3/1
|101
ТД «Кунгей»
ул. Молдагалиева, 2
|102
ТД «Huseinoff »
Пр. Суюнбая, 419а
|103
ТД «Турксиб»
ул. Ботрольда, 42
|104
ТЛЦ «Жетысу-Семиречие»
мкр. Кайрат, 181182 к5
Всемирная зимняя Универсиада-2017 пройдет с 29 января по 8 февраля, в ней примут участие более 2000 спортсменов из 57 стран мира, также ожидается большой поток иностранных гостей.