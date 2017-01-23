Foxconn инвестирует более $7 млрд в производство дисплеев в США

Сегодня, 20:20

Тайваньская компания Foxconn может вложить более 7 млрд долларов в завод дисплеев в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Терри Гу, пишет ПРАЙМ.



Построить завод дисплеев Foxconn планирует совместно с японской корпорацией Sharp. Реализация проекта зависит от многих факторов, например, от инвестиционных условий, которые должны быть согласованы как на уровне штатов, так и на федеральном уровне США, сообщил глава Foxconn.

По словам Гу, строительство завода поможет создать около 3050 тыс. рабочих мест в США. Он также добавил, что Foxconn продолжит активную деятельность в Китае.

Компанию Sharp купили за $3,5 млрд

В декабре Foxconn и Sharp сообщили о планах инвестиций в размере 61 млрд юаней (почти 9 млрд долларов) в строительство в китайском Гуанчжоу нового завода LCD-дисплеев.

Foxconn является одним из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее контрактных клиентов — крупнейшие бренды технологического сектора, включая Applе, Nokia, Sony, HP.

Sharp — некогда один из крупнейших производителей телевизоров, дисплеев, а также полупроводников. Сейчас Sharp, как и ряд других японских корпораций, находится в затяжном кризисе, вызванном в том числе усиливающейся ценовой и технологической конкуренцией множества китайских и крупных южнокорейских конкурентов — например, Samsung и LG.