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Китай нацеливается на создание первого прототипа суперкомпьютера экза-уровня к концу этого года

Сегодня, 09:32
Китай нацеливается на создание первого прототипа суперкомпьютера экза-уровня к концу этого года


Строительство и использование суперкомпьютеров можно рассматривать как своего рода "цифровую гонку вооружений", и за последние годы Китай не только занял лидирующую позицию в этой гонке, но и всеми силами старается закрепить создавшееся положение. Только в прошлом году был введен в эксплуатацию самый быстрый в мире суперкомпьютер на сегодняшний день, а уже в этом году, согласно информации, предоставленной агентством Xinhua, китайское правительство нацелилось на завершение сооружения первого в мире опытного образца суперкомпьютера экза-уровня, компьютера, способного производить миллиард миллиардов вычислительных операций с плавающей запятой в секунду.

Согласно заявлению Занга Тинга (Zhang Ting), ведущего инженера из китайского Национального центра суперкомпьютерных вычислений (National Supercomputer Center), опытный образец нового суперкомпьютера, в первом его приближении, будет готов к концу текущего года. Однако, еще несколько лет уйдет на его отладку и разработку соответствующего программного обеспечения, которое будет способно использовать всю вычислительную мощность с максимальной эффективностью. "Свой полностью законченный вид система может приобрести ориентировочно к 2020 году, и только после этого ее возможностями можно будет пользоваться в практических целях" - рассказывает Занг Тинг, - "Этот суперкомпьютер будет в 200 раз более мощен, нежели наш первый суперкомпьютер петафлопс-уровня, Tianhe-1, который в 2011 году был самым быстрым суперкомпьютером в мире".

Пока еще не до конца ясно, как создание новой вычислительной системы повлияет на создание будущего суперкомпьютера экза-уровня. Но, судя по всему этому, можно предположить, что Китай станет первой страной, в которой появится подобный суперкомпьютер. Планы по созданию таких же суперкомпьютеров имеются у Японии и США. Руководство американского Министерства энергетик рассчитывает завершить создание системы экза-уровня в 2023 году.

Начиная с июня прошлого года, за Китаем числится больше суперкомпьютеров, входящих в рейтинг Top-500, нежели чем за США, 167 по сравнению со 165, соответственно. Однако, США занимают лидирующее положение в первой десятке рейтинга, куда входят пять систем, а у Китая - всего две. Пытаясь восстановить лидирующее положение в этой области, США наложили эмбарго на экспорт в Китай высокопроизводительных серверных чипов Intel, мотивируя свое решение тем, что суперкомпьютер, построенный на базе этих чипов, может использоваться для исследований в ядерной области. В ответ на это китайские специалисты создали свои собственные процессоры и соорудили на их основе самый быстрый современный суперкомпьютер - TaihuLight Sunway.
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