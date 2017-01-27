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Создано суперадгезивное покрытие, контролируемое при помощи ультрафиолетового света

Сегодня, 09:05
Создано суперадгезивное покрытие, контролируемое при помощи ультрафиолетового света


Немногочисленная группа ученых из Кильского университета (Kiel University), Германия, разработала новую суперадгезивную технологию, использующую принципы, реализованные природой в виде поверхности конечностей гекконов. Мы уже достаточно часто рассказывали об успешных и не очень успешных попытках повторения данных принципов, но практически во всех разработанных технологиях для управления адгезионными свойствами материала использовалось тепло или специализированная электроника. Принцип же управления свойствами материала, разработанного немецкими учеными гораздо более прост, для изменения "липкости" требуется всего лишь осветить его ультрафиолетовым светом с соответствующими параметрами.

Новый материал имеет структуру, состоящую из трех различных слоев. Верхним его слоем является поверхность, покрытая микроскопическими структурами, напоминающими гриб с плоской шляпой. Именно этот слой входит в контакт с поверхностью материала, к которой он прилипает, а высокие адгезионные силы возникают в многочисленных местах контакта "шляпок грибов" с поверхностью другого материала. Основания "ножек грибов" стоят на слое полимера под названием полидиметилсилоксан (polydimethylsiloxane), который, в свою очередь, связан со слоем жидких кристаллов азобензола. И последним слоем также является слой из полидиметилсилоксана, который предохраняет жидкие кристаллы от воздействий со стороны окружающей среды.

Создано суперадгезивное покрытие, контролируемое при помощи ультрафиолетового света
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