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Forbes Woman рекомендует: деловой образ

Вчера, 09:04
Совсем не обязательно, чтобы ваш зимний гардероб для работы состоял только из шерстяных свитеров темного цвета. Вы можете выглядеть очень стильно и изящно и при этом оставаться «в тепле».
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