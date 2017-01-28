Forbes Woman рекомендует: деловой образ

Вчера, 09:04Совсем не обязательно, чтобы ваш зимний гардероб для работы состоял только из шерстяных свитеров темного цвета. Вы можете выглядеть очень стильно и изящно и при этом оставаться «в тепле».