В Алматыметрокурылыс выявлены крупные хищения

Сегодня, 08:39

«Алматыметрокурылыс» снова в центре финансового скандала. По данным Семиреченской транспортной прокуратуры, хищения в особо крупном размере выявлены во время прошлогодней проверки. Материалы переданы в следственные органы, сообщает sputniknews.kz.https://ru.sputniknews.kz



«По результатам проверки в деятельности АО „Алматыметрокурылыс“ выявлены факты хищения денежных средств на сумму более 7,7 млрд тенге путем завышения объема закупаемых товарно-материальных ценностей. По данному факту органами государственных доходов проводится досудебное расследование», — говорится в сообщении прокуратуры.

Sputnik Казахстан отправил уточняющие вопросы в Главную транспортную прокуратуру РК, однако письмо было перенаправлено в службу экономических расследований Департамента государственных доходов Алматы, где подтвердили факт продолжающегося расследования.

«В настоящее время по результатам проверки Семиреченской транспортной прокуратурой деятельности АО „Алматыметрокурылыс“ СЭР ДГД по городу Алматы зарегистрирован материал в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований. — Ред.). В настоящее время по данному уголовному делу проводится досудебное расследование и назначен ряд экспертиз», — сообщает департамент в официальном ответе. Однако информацию о характере и объеме «товарно-материальных ценностей», а также фигурантах дела из числа сотрудников «Алматыметрокурылыс», редакция пока не получила. Также не сообщается, связано ли это расследование со скандальным делом экс-директора «Алматыметрокурылыс» Мурата Укшебаева.

Вынесен приговор экс-директору алматинского метро

Экс-руководитель АО «Алматыметрокурылыс» и КГП «Метрополитен» (c 2010 года) Мурат Укшебаев был осужден на девять лет в конце 2015 года. Восемь лет получил его заместитель Ербол Калдыбаев. На скамье подсудимых вместе с ними оказался и директор ТОО «СредАзЭнергосервис» Константин Антипов, приговоренный к восьми годам заключения. Все они осуждены за присвоение или растрату чужого имущества, а также за легализацию денег, полученных преступным путем в крупном размере. Суд доказал причастность Укшебаева, Калдыбаева и Антипова к хищению 2,5 млрд тенге с 2010 по 2012 год. Впервые Мурат Укшебаев попал под прицел следственных органов в 2009 году. Тогда он подозревался в хищении 120 млн тенге и даже был арестован. Однако до суда дело не дошло.