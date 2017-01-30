Apple, Twitter и Uber раскритиковали указ Дональда Трампа

Сегодня, 08:12

Главы ряда крупнейших американских компаний присоединились к критике указа президента США Дональда Трампа о беженцах, передает Росбалт.

«Apple не смогла бы существовать без иммигрантов, а не то что процветать и развиваться, как это происходит сейчас», — цитирует издание Mashable главу корпорации Apple Тима Кука.

Кук отметил, что некоторых сотрудников новый указ Дональда Трампа коснулся напрямую и компания сделает все, чтобы помочь им. По словам главы Apple, корпорация уже связалась с Белым домом и попыталась объяснить, каким негативным будет эффект от указа.

Глава Uber Трэвис Каланик также выразил обеспокоенность политикой президента и заявил, что его сотрудники попали под удар. По словам Трэвиса Каланика, указ коснулся «тысяч водителей».

К критике присоединились и руководитель Netflix Рид Хэйстингс, и глава Twitter Джек Дорси, которые заявили, что их компании стали успешнее от того, что в них работают иммигранты. Джек Дорси отметил, что новый указ вредит экономике.

Ранее основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг отметил, что «США — это нация переселенцев» и следует гордиться этим.

Президентский указ приостанавливает на 120 дней прием беженцев в США, а размещение беженцев из Сирии запрещает на неопределенный срок. Кроме того, ужесточаются правила въезда в страну, а въезд из некоторых стран с преимущественно мусульманским населением приостанавливается на 90 дней. По данным Рейтер, речь идет о Ираке, Иране, Сирии, Судане, Йемене, Ливии и Сомали.