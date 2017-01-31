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Аким ЗКО пересел на автомобиль за 56 млн тенге

Сегодня, 02:27
Аким ЗКО пересел на автомобиль за 56 млн тенге


Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов пересел на новый служебный автомобиль — седан Audi A8, об этом пишет издание «Уральская неделя».

То, что у главы области теперь новый служебный автомобиль, изданию подтвердила и пресс-служба Алтая Кульгинова, и официальный дилер марки Audi в Казахстане — компания Mercur Auto. По информации Mercur Auto в Алматы, в Уральск был отгружен последний автомобиль Audi A8 Long. Больше заказов на эту модель дилер не принимает, так как осенью ожидается новое поколение этой модели.

Между тем, по данным «Уральской недели», автомобиль, на котором теперь ездит Алтай Кульгинов, изготовлен по спецзаказу и приобретен в топовой комплектации. Его стоимость составляет 56 млн тенге или 169 тыс. долларов. Как сообщили изданию в автосалоне официального дилера, компания сама доставила в Уральск данный автомобиль.

В пресс-службе главы региона факт новой служебной машины у акима области подтвердили и сообщили, что новый автомобиль не покупали, а взяли в аренду. «Из соображений экономии средств мы арендовали машину у местных предпринимателей, — рассказал пресс-секретарь акимата области Жаркын Жумадилов. — Алтай Сейдирович ездит на ней с нового года».

У какого именно предпринимателя акимат берет в аренду автомобиль, пресс-секретарь не рассказал. Со слов Жаркына Жумадилова, аренда Audi 8L обходится акимату в 50 тыс. тенге в месяц.

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