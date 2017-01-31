Альнур Ермагамбетов стал и.о. председателя правления НИТ

Сегодня, 02:16

Альнур Ермагамбетов назначен и.о. председателя правления АО «Национальные информационные технологии», об этом сообщает пресс-служба компании.



«Решением Совета директоров от 27 января 2017 года № 177 исполняющим обязанности председателя правления АО „Национальные информационные технологии“ с 30 января текущего года назначен Альнур Ермагамбетов», — указывается в распространенном сообщении.

Ранее Альнур Ермагамбетов занимал должность председателя правления АО «AstanaInnovations».

Ермагамбетов Альнур Мэлсович родился 10 февраля 1978 года в г. Алматы. Окончил биологический факультет Казахского Государственного Университета им. Аль-Фараби (кандидат биологических наук, 2004 г.) и совместный курс MBA Маастрихтской Школы Менеджмента и Международной Академии Бизнеса (2009 г.).

С 2008 по 2015 гг. работал в ТОО «Хьюлетт-Паккард (К)». В 2016 году возглавил филиал HP Global Trading B.V. в Казахстане.