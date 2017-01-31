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Shell продает нефтегазовые активы в Северном море

Сегодня, 20:38
Shell продает нефтегазовые активы в Северном море


Англо-голландская Royal Dutch Shell договорилась о продаже нефтегазовых активов в Северном море британской нефтекомпании Chrysaor за 3,8 млрд долларов, говорится в пресс-релизе Shell.
Сумма сделки включает первоначальное вознаграждение в размере 3 млрд долларов, выплаты до 600 млн долларов в период 2018—2021 гг. с учетом цен на нефть, а также потенциальные доплаты в размере 180 млн долларов, зависящие от будущих открытий на этих месторождениях, пишет издание vedomosti.ru.

Активы включают доли участия Shell в месторождениях и блоках Buzzard, Beryl, Bressay, Elgin-Franklin, J-Block, Greater Armada, Everest, Lomond и Erskine, а также 10% в Schiehallion. Добыча углеводородов на этих участках в 2016 г. составила 115 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Общий объем производства Shell в Северном море по итогам 2016 г. составил 211 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.


Shell продает нефтегазовые активы в Северном море

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Как ожидается, сделка с Chrysoar будет завершена во второй половине 2017 года при условии ее одобрения партнерами и регуляторами.

Кроме того, Shell сообщает, что достигла соглашения с Кувейтской государственной нефтегазовой компанией Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co (KUFPEC) о продаже доли в крупном газовом месторождении Bongkot в Таиланде за 900 млн долларов. Сделка будет завершена в I квартале 2017 года. При этом Shell отмечает, что данная сделка никак не отразится на других проектах компании в Таиланде.

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