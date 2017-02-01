Bank RBK увеличил капитал на 11 млрд тенге

Сегодня, 20:25

Bank RBK увеличил регуляторный капитал на 11 млрд тенге, в процентном выражении рост составил 12%. Из этой суммы 9,9 млрд тенге поступило в виде простых акций, а оставшиеся 1,1 млрд тенге — в виде субординированного долга. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.

В результате докапитализации размер регуляторного капитала банка составил порядка 103 млрд тенге, собственного капитала — 92 млрд тенге, уставного капитала — 64 млрд тенге. Наращивание капитала позволило Банку увеличить показатели достаточности капитала К11 и К2 с 7,5% и 9,0% до порядка 8,5% и 10,1% соответственно.

В банке также напомнили, что в прошлом году уставный капитал фининститута был увеличен на 13,3 млрд тенге за счет размещения новых акций. При этом активы банка в августе 2016 года превысили знаковую отметку в 1 трлн тенге.

Благодаря росту капитализации банк сможет упрочить конкурентоспособные позиции на рынке. Привлеченные средства будут направлены на финансирование корпоративного сектора экономики и кредитование казахстанских предприятий малого и среднего бизнеса.



«Bank RBK разделяет политику Национального Банка РК, применяющего широкий спектр мер, направленных на оздоровление ситуации в отечественном банковском секторе и повышение устойчивости банков второго уровня. Уверены, что эта важная работа получит дополнительный импульс в свете актуальных поручений, данных Президентом Республики Казахстан — Лидером Нации Нурсултаном Назарбаевым в Послании народу Казахстана. Акционеры и руководство Bank RBK строго придерживаются принципов ответственного подхода к ведению бизнеса и по мере необходимости осуществляют своевременные вливания в капитал банка в целях поддержки роста финансового института и упрочения его надежности», — отметил председатель правления АО «Bank RBK» Игорь Мажинов.

По состоянию на 1 января 2017 года активы банка составили 1 021 млрд тенге, ссудный портфель — 753,4 млрд тенге, средства клиентов — 782,6 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц — 210,3 млрд тенге.

Офисы Банка действуют в городах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Экибастуз.