Финал конкурса Hyperloop Pod Competition - три участника, три победителя

Финал конкурса Hyperloop Pod Competition - три участника, три победителяВчера, 09:05
На прошедших выходных известная компания SpaceX провела финальную часть конкурса Hyperloop Pod Competition. Заключительный этап конкурса проводился на территории штаб-квартиры компании в Хоуторне и в его ходе студенческие команды впервые получили возможность испытать свои варианты капсул для футуристической транспортной системы внутри экспериментального участка магистрали низкого давления.
В самом начале конкурса в нем принимало участие тринадцать команд, представляющих различные университеты с различных уголков земного шара. Но, к сожалению, добраться до финального этапа смогли только три команды. Все остальные участники были отсеяны на предыдущих этапах, где производилась оценка удачности конструкции капсулы, ее надежности, удобства для пассажиров и многие другие аспекты.
Тремя командами-финалистами стали команды из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), США, университета Дельфта (Delft University), Нидерланды, и Мюнхенского технологического университета (Technical University of Munich, TUM), Германия. После того, как каждая из капсул совершила испытательный заезд внутри вакуумной испытательной магистрали, вперед вырвалась команда TUM, показав скорость в 90 километров в час.
Однако, первое место по суммарному количеству балов получила команда из университета Дельфта. Второе место получила самая быстрая команда, команда TUM, а команда MIT стала обладателем третьего места и премии за лучшую конструкцию, которой она удостоилась в 2016 году.
Летом этого года начнется заключительная фаза соревнования SpaceX Hyperloop Competition, попасть куда есть шанс у всех тридцати команд в случае прохождения ими всех необходимых предварительных тестов. И, вполне вероятно, что одна из конструкций, разработанных студентами, послужит основой прототипа капсулы транспортной системы Hyperloop.
А на представленном ниже видеоролике можно увидеть то, что происходило на испытательном участке, то, что так усердно пытается разглядеть через окошко Элон Маск на последнем из представленных здесь снимков.