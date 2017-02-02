Абай Турикпенбаев возглавил морпорт Актау

Сегодня, 14:25

Президентом АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» назначен Абай Турикпенбаев. Об этом проинформировала национальная компания «Казахстан темир жолы», в структуру которой входит морпорт Актау. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.



«Решением правления АО «НК «азастан темір жолы» назначен на должность президента АО «НК «Актауский

международный морской торговый порт» Турикпенбаев Абай Ногаевич», — отмечается в сообщении НК КТЖ.

Абай Турикпенбаев сменил на этой должности Михаила Ялбачева, возглавлявшего порт с 2014 года.

Михаил Ялбачев покинул пост руководителя морпорта Актау

Абай Турикпенбаев с 2015 года занимал должность вице-президента морпорта Актау, до этого работал заместителем генерального директора по производству ТОО «ТенизСервис», председателем группы «Батуми индастриал холдинг».

Морской порт Актау предназначен для перевалки сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов и расположен на пересечении нескольких международных транспортных коридоров. Направлениями перевозки грузов являются порты Ирана, России и Азербайджана. На участке Баку-Актау-Баку действует регулярная паромная линия.