Новости / Государство

Абай Турикпенбаев возглавил морпорт Актау

Сегодня, 14:25
Абай Турикпенбаев возглавил морпорт Актау


Президентом АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» назначен Абай Турикпенбаев. Об этом проинформировала национальная компания «Казахстан темир жолы», в структуру которой входит морпорт Актау. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

«Решением правления АО «НК «азастан темір жолы» назначен на должность президента АО «НК «Актауский
международный морской торговый порт» Турикпенбаев Абай Ногаевич», — отмечается в сообщении НК КТЖ.

Абай Турикпенбаев сменил на этой должности Михаила Ялбачева, возглавлявшего порт с 2014 года.


Абай Турикпенбаев возглавил морпорт Актау

Михаил Ялбачев покинул пост руководителя морпорта Актау

Абай Турикпенбаев с 2015 года занимал должность вице-президента морпорта Актау, до этого работал заместителем генерального директора по производству ТОО «ТенизСервис», председателем группы «Батуми индастриал холдинг».

Морской порт Актау предназначен для перевалки сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов и расположен на пересечении нескольких международных транспортных коридоров. Направлениями перевозки грузов являются порты Ирана, России и Азербайджана. На участке Баку-Актау-Баку действует регулярная паромная линия.

  • Просмотров: 0
Похожие материалы
  • Морпорт Актау увеличит перевалку фур Морпорт Актау увеличит перевалку фур
  • Руководство морпорта Актау рассказало о строительстве северного терминала Руководство морпорта Актау рассказало о строительстве северного терминала
  • В морском порту Актау скопилось 80 фур из Турции В морском порту Актау скопилось 80 фур из Турции
  • В порту Актау завершается первая погрузка ячменя на экспорт В порту Актау завершается первая погрузка ячменя на экспорт
  • Китай уже начал использовать транзитный потенциал Казахстана Китай уже начал использовать транзитный потенциал Казахстана
    • Отзывы читателей
    Google обогнала Apple и стала самым дорогим брендом в мире Google обогнала Apple и стала самым дорогим брендом в мире Государство Сегодня, 14:38
    БЦК и Цеснабанк обсуждают возможность слияния БЦК и Цеснабанк обсуждают возможность слияния Государство Сегодня, 14:32
    Абай Турикпенбаев возглавил морпорт Актау Абай Турикпенбаев возглавил морпорт Актау Государство Сегодня, 14:25
    72% алматинцев считают, что Универсиада — это праздник для всех 72% алматинцев считают, что Универсиада — это праздник для всех Государство Сегодня, 14:20
    «Дочка» Казкома нарастит уставный капитал «Дочка» Казкома нарастит уставный капитал Государство Сегодня, 14:20
    Volkswagen заплатит за дизельгейт еще $1,26 млрд Volkswagen заплатит за дизельгейт еще $1,26 млрд Государство Вчера, 20:29
    Apple заявила о рекордной выручке за квартал Apple заявила о рекордной выручке за квартал Государство Вчера, 20:27
    Microsoft разместила облигации на $17 млрд Microsoft разместила облигации на $17 млрд Государство Вчера, 20:26
    Bank RBK увеличил капитал на 11 млрд тенге Bank RBK увеличил капитал на 11 млрд тенге Государство Вчера, 20:25
    Амнистирован бывший заместитель акима Караганды Амнистирован бывший заместитель акима Караганды Государство Вчера, 20:18
    Финал конкурса Hyperloop Pod Competition - три участника, три победителя Финал конкурса Hyperloop Pod Competition - три участника, три победителя KnowHow Вчера, 09:05
    Пространственно-временные кристаллы - абсолютно новая форма материи Пространственно-временные кристаллы - абсолютно новая форма материи KnowHow Вчера, 09:05
    Tyer Wind - ветряной генератор, который размахивает лопастями, как птица - крыльями Tyer Wind - ветряной генератор, который размахивает лопастями, как птица - крыльями KnowHow Вчера, 09:03
    Shell продает нефтегазовые активы в Северном море Shell продает нефтегазовые активы в Северном море Государство 31-01-2017, 20:38
    Deutsche Bank оштрафован на $425 млн за зеркальные сделки Deutsche Bank оштрафован на $425 млн за зеркальные сделки Государство 31-01-2017, 20:37
    Snapchat планирует провести IPO на NYSE Snapchat планирует провести IPO на NYSE Государство 31-01-2017, 20:37
    Citigroup откажется от операций по обслуживанию ипотеки Citigroup откажется от операций по обслуживанию ипотеки Государство 31-01-2017, 20:35
    Amazon выходит на рынок морских грузоперевозок Amazon выходит на рынок морских грузоперевозок Государство 31-01-2017, 20:15
    Медикам впервые удалось победить рак при помощи генно-модифицированных донорских иммунных клеток Медикам впервые удалось победить рак при помощи генно-модифицированных донорских иммунных клеток KnowHow 31-01-2017, 09:05
    Компания Boeing представляет легкий космический скафандр следующего поколения Компания Boeing представляет легкий космический скафандр следующего поколения KnowHow 31-01-2017, 09:05