БЦК и Цеснабанк обсуждают возможность слияния

Сегодня, 14:32

Опубликовано совместное заявление акционера «Банка ЦентрКредит» Бахытбека Байсеитова, АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг «Цесна», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

KOOKMIN BANK является акционером БЦК и владеет 41,93% от общего количества размещенных банком акций. KOOKMIN BANK выбрал членов Консорциума в качестве предпочтительных покупателей для продажи принадлежащих ему акций банка. Консорциум состоит из Бахытбека Байсеитова, АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг «Цесна».

Другой акционер банка — INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, владеющий его акциями в количестве, равном 10% от общего количества размещенных банком акций, выбрал Байсеитова Бахытбека Рымбековича в качестве предпочтительного покупателя для продажи принадлежащих ему акций банка.

На основании предварительных договоренностей Консорциум завершает переговоры относительно окончательных условий приобретения членами Консорциума акций банка, в настоящее время принадлежащих KOOKMIN BANK.

«Участники Консорциума также обсуждают условия увеличения капитала банка и возможность слияния АО „Цеснабанк“ с банком или иной формы их реорганизации с целью создания укрупненного финансового института, который сохранит и усилит свои позиции в качестве одного из лидеров в банковском секторе страны как в сегментах корпоративного кредитования, финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, так и в сфере розничного кредитования и банковского обслуживания. Предполагаемое слияние этих двух банков повысит эффективность объединенного финансового института и позволит получить синергетический эффект», — говорится в заявлении.

Также указывается, что «появление нового участника финансового рынка позволит предоставлять заметно большему кругу клиентов высококачественные услуги, что придаст импульс развитию всего банковского сектора Казахстана».

Несмотря на выход KOOKMIN BANK из состава акционеров банка, участники Консорциума намерены продолжать тесное сотрудничество с KOOKMIN BANK.

«В частности, объединенный банк будет обслуживать клиентов KOOKMIN BANK посредством возможностей Korean Desk, предоставляемых в настоящее время банком. Предполагаемые участники вышеупомянутой сделки в отношении акций банка также намерены рассматривать возможности осуществления совместных проектов коммерческого и инвестиционного финансирования, проводить форексные транзакции, другие виды межбанковских операций. KOOKMIN BANK и в дальнейшем готов предоставлять казахстанскому партнеру новейшие инструменты и ноу-хау, делиться опытом в области высокотехнологичных продуктов, внедрения информационных технологий, карточном бизнесе и т.д», — отмечается в сообщении.

Эти сделки подлежат одобрению регулирующими органами.

Завершение процесса смены акционеров банка ожидается во втором квартале 2017 года.