2 вещи, о которых "забывают" сказать установщики пластиковых окон

13-03-2017, 21:27

Помните, как раньше, с наступлением холодом, нам приходилось оклеивать окна бумажными полосками, а стыки затыкать поролоном? К счастью, это хлопотное занятие можно оставить далеко в прошлом, установив пластиковые окна.

Но зачастую установщики, сделав главное дело, забывают сообщить счастливым обладателям новеньких окон о двух важных вещах.

1. Необходимо регулярно смазывать маслом все подвижные детали фурнитуры. Процедуру стоит повторять 1-2 раза в год, заливая обычное машинное масло.

2. При смене сезонов окна следует переводить в летний и зимний режим.

Как отрегулировать пластиковые окна

Почти все современные конструкции можно отрегулировать самостоятельно или же обратившись к специалистам из компании https://vs-okna.kz/. Чтобы проверить, переводится ли фурнитура в другой режим, достаточно взглянуть на специальные эксцентрики (цапфы), расположенные на боковой поверхности створки.

Фурнитура переводится с помощью специальных эксцентриков (цапф), расположенных сбоку створки. Если на эксцентриках имеются отверстия для шестигранного ключа, звездочки, отвертки либо эксцентрик имеет овальную форму, то данный вид фурнитуры, скорее всего, имеет возможность перевода в летний или зимний режим. Но возможность переключения лучше уточнять еще до установки окон.

Чтобы переключить режим окна, просто поверните при помощи соответствующего инструмента все цапфы на створке (чем больше размер окна, тем больше их количество) в нужное положение.

Если створка постоянно находится в зимнем режиме, это ведет к дополнительной нагрузке на уплотнительную резинку, и она быстрее изнашивается. Легко можно проверить режим окна самостоятельно. Зажмите створкой обычный лист бумаги: если сможете его легко вынуть, окно находится в летнем режиме.