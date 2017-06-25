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Роботы-насекомые, изготовленные из пластиковых трубочек для напитков

25-06-2017, 11:00
Роботы-насекомые, изготовленные из пластиковых трубочек для напитков


Роботы, имеющие твердую конструкцию, изготовленную из пластика и металла, являются основными типами изготавливаемых в настоящее время роботов. Но в некоторых случаях требуется, чтобы робот не смог нанести повреждений хрупким элементам среды, в которой ему предстоит действовать, и для этого учеными уже был разработан ряд так называемых мягких роботов разных типов, о некоторых из которых мы рассказывали на страницах нашего сайта. Этот ряд мягких роботов недавно пополнился еще одним видом, роботами-насекомыми, изготовленными специалистами из Гарвардского университета. И самым интересным в этом случае является то, что в качестве материала для изготовления роботов были использованы самые обычные пластиковые трубочки для напитков.

В каждой из трубочек в определенных местах был сделан ряд надрезов для того, чтобы они могли гнуться именно в этих местах. А приложенные к трубочкам резиновые полосы выступают в роли своего рода сухожилий. Когда внутрь трубочки закачивается воздух под давлением, она разгибается, а когда воздух откачивается - она возвращается к исходному согнутому состоянию под воздействием сил, обеспечиваемых растянутой резиной.

При помощи столь простых манипуляций трубочка для напитков превращается в элементарный пневматический двигатель, выступающий одновременно в роли конечности робота. Самым подходящим к такому типу двигателя видом роботов является робот-насекомое, и Гарвардские исследователи сделали целый ряд роботов, постоянно увеличивая количество их конечностей. Когда на свет появился первый шестиногий робот, исследователи научили его передвигаться подобно тому, как передвигается муравей. А для управления движениями использовался миниатюрный контроллер серии Arduino, который включал и выключал миниатюрные пневматические клапана.

Роботы-насекомые, изготовленные из пластиковых трубочек для напитков


Благодаря малому весу, роботы-насекомые могут не только достаточно шустро передвигаться по твердой поверхности. Заполненные воздухом полости внутри трубочек-конечностей позволяют им передвигаться даже по поверхности воды. А увеличение количества конечностей робота позволяет увеличить разнообразие совершаемых им движений. При этом, роботы, имеющие по шесть конечностей, могли легко имитировать движения пауков и других насекомых, а вот для робота с восемью конечностями ученым пришлось разработать новый уникальный вариант их "походки".

Использование пластиковых трубочек в качестве материала для роботов не очень-то соответствует термину "высокие технологии". Тем не менее, все это является демонстрацией, что роботы, способные совершать достаточно сложные движения, могут быть изготовлены из легких полимерных материалов. Но самым главным является простота конструкции и простота процесса изготовления робота из материалов, которые могут быть легко найдены в каждом уголке земного шара.

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