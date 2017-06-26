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Google откажется от сканирования писем

Вчера, 00:29
Google откажется от сканирования писем


Компания Google перестанет сканировать почту пользователей Gmail. Об этом в своем блоге сообщила руководитель облачных сервисов компании Дайан Грин. Об этом пишет Lenta.ru.

Эта функция используется для персонализации рекламы. Планируется, что нововведение начнет действовать в 2017 году, но конкретных сроков представители компании пока не назвали.

«Объявления будут показываться на основании пользовательских настроек, которые можно изменить в любое время», — сообщили представители компании и добавили, что в том числе можно будет отключить персонализацию рекламы.

По мнению издания Ars Technica, Google все-таки продолжит сканировать письма, но уже для других целей. Например, для поиска вирусов. А журналисты из TechСrunch предположили, что компания пошла на такой шаг потому, что «и так все знает о своих пользователях».

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