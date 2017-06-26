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В «Атамекене» обсудили проблемы строительной отрасли

Вчера, 00:41
В «Атамекене» обсудили проблемы строительной отрасли


В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» состоялось заседание Комитета строительства, производства строительных материалов и ЖКХ Президиума НПП РК «Атамекен» с участием заместителя председателя правления Ельдоса Рамазанова, вице-министра по инвестициям и развитию Романа Скляра, председателя КДС и ЖКХ Мархабата Жайымбетова, а также руководителей основных структурных подразделений данного ведомства.
Председатель Комитета строительства Александр Белович озвучил основные направления, над которыми в настоящее время работает «Атамекен».

«Это такие вопросы, как целесообразность разработки проекта Градостроительного кодекса, минимизация контрольно-надзорных мероприятий со стороны ГАСК, антидемпинговые меры по государственным закупкам в строительстве, оптимизация процедуры предоставления прав на земельные участки под строительство и другие», — перечислил председатель Комитета Александр Белович.

Правление Нацпалаты, исполняя поручения председателя Президиума НПП РК «Атамекен» Тимура Кулибаева, данных в ходе рабочих поездок в регионы, 6 июня 2017 года организовала встречу по решению проблемных вопросов отраслей с участием председателя правления Аблая Мырзахметова, министра по инвестициям и развитию Женыса Касымбека, а также представителей министерств финансов и национальной экономики, руководителей ассоциаций.

По итогам решено было создать 9 рабочих групп по основным отраслям экономики. Одной из первых стартовала рабочая группа по вопросам развития сферы строительства, градостроительства и архитектуры. График работы которой был утвержден на данном заседании заместителем председателя Правления НПП РК «Атамекен» Ельдосом Рамазановым и вице-министром по инвестициям и развитию Романом Скляром.

Роман Скляр сообщил о проведенной работе госорганов по ключевым вопросам, рассмотренным в ходе ряда встреч МИР РК и Нацпалаты. В частности, прокомментировал разработку Градостроительного кодекса.

«Предложение нами поддержано. Необходимо пройти все положенные процедуры, а именно разработка концепции к кодексу. Каждый этап работы будет обсуждаться с профессиональным сообществом», — заверил вице-министр.

В свою очередь председатель КДС и ЖКХ Мархабат Жайымбетов предложения Палаты также поддержал и выразил готовность совместной проработки.

По отдельным проблемным вопросам выступили члены Комитета. Так, вице-президент Ассоциации проектировщиков Серик Рустамбеков прокомментировал отсутствие категорийности лицензий по изыскательной деятельности и выразил замечания по некачественной подготовке техзаданий на проектирование заказниками.

«Ассоциация готова переработать типовые технические задания на проектирование, закрепленные в СНиПах», — предложил Серик Рустамбеков.

Председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев поднял вопрос проверок органов ГАСК, которые необходимо упорядочить, в частности в Астане ГАСКи осуществляют не свойственные им функции, назвав их рычагами в руках МИО.

Также на заседании председатель Комитета строительства Александр Белович поднял вопрос о том, что монополисты при подключении к наружным инженерным сетям предъявляют требования к материалам и оборудованию, технические характеристики которых приводят к удорожанию и увеличению сроков их поставки.

В подведение итогов заместитель председателя Правления Ельдос Рамазанов отметил, что при тесном взаимодействии с уполномоченным органом планируется принять конкретные решения по проблемам строительной отрасли.

«Нацпалата готова дополнять утвержденный сегодня график вопросов новыми предложениями. Для оперативного решения вопросов прошу принять участие в рабочей группе непосредственно руководителей ассоциаций», — резюмировал заместитель председателя правления.

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