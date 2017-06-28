Discovery признан лучшим буксировщиком десятилетия

Сегодня, 00:25

Этим летом в моду вошли бархатные и атласные сандалии — девушки берите на вооружение, ученые пришли к выводу, что чем чаще мужчина проводит время за компьютерными играми, тем больше риск что у него разовьется гиперпролактинемия- всему виной гормон дофамин, а новый Land Rover Discovery получил награду Tow Car Awards в номинации «Буксировщик года» — умеют же строить!

Даже больше: Discovery был провозглашен лучшим буксировщиком десятилетия — на протяжении последних 10 лет автомобиль получал эту награду 9 раз!

Новый Discovery стал лидером в категории «1 900 кг +». Автомобиль продемонстрировал широту своих возможностей не только как выдающийся тягач, но и как невероятно практичный с просторным грузовым отсеком, а также предельно точным описанием принципов буксировки в руководстве пользователя.

«Тот факт, что новый Land Rover Discovery стал абсолютным чемпионом, никого не удивляет. Послужной список наград Land Rover остается непревзойденным. Новый Discovery сохраняет все сильные стороны предыдущей модели и уверенно задает новые стандарты.

Буксировка с Land Rover стала еще проще благодаря интеллектуальным технологиям, таким как опциональная система помощи при буксировке Advanced Tow Assist. Она облегчает движение задним ходом с прицепом. Мы полагаем, что это автомобиль с лучшими буксировочными способностями, который вы можете приобрести", — отметил Дэвид Моттон, редактор Tow Car, Practical Caravan Magazine.